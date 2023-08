Google Pixel 8 e 8 Pro: screenshot della nuova UI della fotocamera

Sin da quando produce smartphone, Google ci ha abituati ad aspettarci novità non solo sotto il profilo hardware ma anche e soprattutto sotto quello software, e Pixel 8 e 8 Pro non saranno da meno. Adesso possiamo dirlo con quasi certezza anche per quanto riguarda la fotocamera, perché sono state pubblicate in rete le prime immagini che ci svelano come cambierà la nuova UI.

Ecco come cambierà l'interfaccia fotografica su Google Pixel 8 e 8 Pro

Crediti: Android Authority

Se siete fra i possessori dei più recenti Google Pixel, guardando queste immagini potreste subito accorgervi di tre cambiamenti principali, in primis l'aggiunta di un toggle per switchare fra foto e video. Prima le due modalità erano dentro al carosello orizzontale, mentre adesso c'è un apposito pulsante per passare da una all'altra, e avere un carosello dinamico che mostra le modalità presenti in base a cosa si sceglie.

Crediti: Android Authority

L'altra modifica riguarda l'inversione di posizione fra la scorciatoia all'ultima foto scattata e il pulsante per la fotocamera frontale. C'è poi il pulsante delle Impostazioni, presente in basso a sinistra a cui è anche possibile accedere effettuando uno swipe verso l'alto anziché verso il basso come avveniva prima.

Crediti: Android Authority

Scorrendo il carosello delle modalità ci si accorge di altri cambiamenti più o meno utili, messi in atto da Google probabilmente per dare maggiore visibilità a opzioni che altrimenti finirebbero per non essere mai utilizzate perché l'utente non si accorge della loro esistenza.

Crediti: Android Authority

Per esempio, la modalità Motion è stata divisa in due, cioè Lunga Esposizione e Action Pan, e quella Cinematic Pan è stata promossa a modalità a sé stante selezionabile nel carosello.

Crediti: Android Authority

È stato poi rimosso il precedente menu relativo alla stabilizzazione video ed è stato inserito all'interno delle Impostazioni, potendo scegliere fra le tre modalità Standard, Attivo e Bloccato.

Sempre grazie alle informazioni esclusive di Android Authority abbiamo avuto modo di scoprire con mesi d'anticipo quali sensori avranno Google Pixel 8 e 8 Pro. Inoltre, conosciamo anche un'interessante novità per la registrazione video, che ne migliorerà la qualità audio.

