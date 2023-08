Moto G84 svelato: nuovo modello dopo 2 anni d’assenza

Dopo aver pubblicato in anteprima le immagini di Moto G54, il noto leaker Evan Blass (aka evleaks) ha deciso di alzare il sipario anche sull'inedito Moto G84. Sono passati oltre due anni dal lancio di Moto G82, e da allora Motorola non ha più aggiornato la serie Moto G8x, lasciando che i consumatori si affidassero al resto del già nutrito catalogo di smartphone mid-range.

Motorola si appresta a lanciare Moto G84: ecco come cambierà lo smartphone

Crediti: evleaks Crediti: evleaks Crediti: evleaks

Rispetto a G82, il nuovo Moto G84 si adatta al nuovo stile di Motorola, con un modulo fotografico non più rotondo bensì quadrato, mentre rimane l'ormai onnipresente schermo con punch-hole centrale per ospitare la selfie camera. Nelle immagini render fatte trapelare da Evan vediamo tre colorazioni, di cui una Viva Magenta in collaborazione con Pantone, e alcune specifiche. Moto G84 avrà una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS e Pixel Binning a 2,0 µm, così come USB-C e ingresso mini-jack.

Per il momento scarseggiano le informazioni sulla scheda tecnica di Moto G84: non sappiamo nulla su display e chipset, anche se la certificazione FCC ci rivela la presenza di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le