Recensione OPPO Enco Air3 Pro: le cuffie TWS perfette ma con ANC da migliorare

L'anno in corso per OPPO è stato molto proficuo ed interessante, con il lancio di alcuni prodotti davvero degni di nota, tra cui il Reno 10 Pro che personalmente ho provato nelle scorse settimane. In concomitanza con il lancio dei nuovi smartphone, però, l'azienda cinese ha proposto sul mercato la nuova generazione di auricolari TWS, le Enco Air3 Pro, le quali si inseriscono in una fascia di prezzo molto interessante sotto i 100 euro, e arrivano con delle specifiche tecniche notevoli, degne di note, tra cui l'audio spaziale ed il supporto LDAC.

Recensione OPPO Enco Air3 Pro

Design e Materiali

Raramente assistiamo a cambiamenti significativi nel design nelle evoluzioni generazionali quando si tratta di auricolari e non fanno eccezione queste nuove Oppo Enco Air 3 Pro. Escludendo piccole variazioni, gli Enco Air 3 Pro somigliano molto agli Enco Air 2 Pro della scorsa generazione, quasi al punto da rendere difficile distinguerle una volta rimosse dalla loro confezione di vendita. Gli auricolari più recenti, in compenso, sono disponibili anche in una nuova tonalità di verde, una scelta di colore che manca invece nell'Enco Air 2 Pro.

Le parti auricolari degli Oppo Enco Air 3 Pro adottano un design con asta e lati delicatamente arrotondati su tutti i lati e con distinti indicatori ‘L' e ‘R' incisi negli auricolari per una visibilità immediata. A differenza degli auricolari Enco Air di base, che presentano una vestibilità esterna all'orecchio e non offrono cancellazione attiva del rumore (ANC), la serie ‘Pro' prevede un migliorato adattamento all'interno del padiglione auricolare, consentendo una cancellazione attiva del rumore particolarmente efficace. Gli auricolari sono leggeri e comodi, e all'interno della confezione sono inclusi un cavo di ricarica e tre paia di inserti auricolari in silicone, ciascuno di dimensioni diverse. A proposito dei gommini in silicone aggiuntivi, OPPO è tra i primi brand a d aver adottato la fibra di Bambù come materiale per le sue cuffie, scelta che consente di ottenere una riproduzione audio più fedele e dettagliata.

Ancora una volta la superficie esterna delle cuffie è sensibile al tocco in corrispondenza delle due parti lunghe dello stelo. Questa scelta, tuttavia, non è ottimale poiché le dimensioni ridotte dell'area tattile possono portare a errori involontari. È possibile personalizzare vari gesti per controllare varie funzioni, come la riproduzione, la cancellazione del rumore, l'assistente vocale e il volume. Il ventaglio di possibilità di personalizzazione che queste cuffie offrono in ambito gesture è abbastanza dettagliato e ricco, ma purtroppo per via della piccola superficie dedicata non posso inserirle tra le migliori in circolazione.

Ad ogni modo le Oppo Enco Air 3 Pro hanno ottenuto una classificazione IP55 per la loro resistenza a polvere e acqua, consentendo di utilizzarli in tutta sicurezza durante l'attività fisica e persino in condizioni leggermente umide, come una pioggerellina. La custodia di ricarica delle cuffie presenta il logo Oppo nella parte anteriore, una spia luminosa appena sotto il logo, una porta USB di tipo C per la ricarica nella parte inferiore e l'assenza di un pulsante di accoppiamentO; considerata tale assenza, l'accoppiamento ad un nuovo dispositivo sarà automatico una volta aperta la custodia.

Qualità audio e ANC

Parlando della qualità del suono e della performance in sé, gli Oppo Enco Air 3 Pro sfruttano i loro accorgimenti software e il supporto dei codec per offrire un suono bilanciato e dettagliato in modo ragionevole, una caratteristica ammessa piuttosto rara nella fascia economica degli auricolari wireless veri e propri. Prodotti concorrenti, spesso, pur di ottenere un colpo d'occhio, o forse è il caso di dire “orecchio”, migliore con l'utilizzatore, enfatizzano le frequenze più basse per coprire un po' tutte le altre (gravi) mancanze; l'approccio di Oppo è sicuramente più furbo e questa è una scelta che ripagherà.

I livelli di dettaglio emergono grazie alle evidenti capacità di gestione della larghezza di banda del codec Bluetooth avanzato LDAC; ascoltando vari sample musicali e spaziando in più generi dal Pop al Rock, il suono è spazioso e piacevole, senza mai diventare troppo aggressivo anche a volumi elevati. Mai troppo aggressive né troppo invadenti, ma in qualsiasi test di ascolto ho sempre trovato il giusto equilibrio tra potenza e comfort. I bassi non sono troppo intensi, e onestamente ciò non l'ho trovata una mancanza vista l'esperienza d'ascolto completa e, nel complesso, bilanciata in modo eccellente. Gran parte di questo dettaglio è favorito dall'enhancement Golden Sound, che esegue un test uditivo per adattare il suono alle specifiche caratteristiche.

La soppressione attiva del rumore sugli Oppo Enco Air 3 Pro è piuttosto basilare, e si adatta principalmente all'uso in ambienti interni per annullare i suoni di base della casa e rendere l'ascolto leggermente più agevole. Questo vantaggio è ulteriormente amplificato dall'isolamento acustico abbastanza efficace garantito dalla loro vestibilità all'interno dell'orecchio e le diverse modalità di cancellazione attiva del rumore personalizzabili contribuiscono ad ottimizzare le prestazioni per contesti specifici. Ho preferito tra le varie modalità quella leggera, che offre un equilibrio migliore ed è più efficace all'interno al chiuso; le altre modalità non si sono dimostrate particolarmente utili in scenari esterni rumorosi.

La qualità delle chiamate è buona all'interno di spazi chiusi e soddisfacente all'aperto, tuttavia non ho trovato la qualità della voce e del microfono sufficientemente elevata da voler utilizzare gli Oppo Enco Air 3 Pro per chiamate molto lunghe. Insomma, ragazzi, non potevano davvero essere perfette in tutto altrimenti avrebbero letteralmente bruciato la concorrenza anche nella fascia superiore ai 100-200 euro.

Autonomia

Per quanto riguarda l'autonomia della batteria, si pone su un livello sufficientemente accettabile per un auricolare in questa fascia di prezzo; sono riuscito ad ottenere circa 3,5 ore di ascolto con gli auricolari e circa tre ricariche dalla custodia, quando utilizzando la cancellazione attiva del rumore e il codec Bluetooth LDAC, con il volume impostato sempre al massimo, un mio personale problema, lo ammetto, perciò sicuramente riuscirete a superare le 4 ore di ascolto con volumi lievemente più bassi.

App su Smartphone

L'esperienza con gli Oppo Enco Air 3 Pro offre, come previsto, il supporto per la personalizzazione tramite app, ma la modalità di visualizzazione e accesso varia a seconda del dispositivo in nostro possesso; se, ad esempio, possediamo uno smartphone OnePlus o Oppo, l'app sarà integrata nel sistema e ci permetterà di accedere direttamente a tutte le opzioni, un po' in stile Airpods di Apple. Per gli altri dispositivi, iPhone inclusi, l'app HeyMelody offre la possibilità di accedere a tutte le funzioni complete.

All'interno dell'app e delle impostazioni è possibile accedere a varie funzioni e opzioni di personalizzazione, come preset dell'equalizzatore, livelli di cancellazione attiva del rumore (ANC) e personalizzazione, abilitare la connettività multi-point per un massimo di due dispositivi, localizzare gli auricolari emettendo un segnale acustico e condurre un test di adattamento. È anche possibile seguire il processo e abilitare o disabilitare Oppo Alive Audio (virtualizzazione dell'audio surround spaziale) e Golden Sound (profilo audio personalizzato basato sulle specifiche caratteristiche uditive dell'utente).

Prezzo e Considerazioni

Oppo si piazza di diritto tra i leader nel settore degli auricolari TWS a basso costo al momento; con un prezzo di 89€, tuttavia, queste cuffie sono leggermente più costose rispetto ai prodotti precedenti in questa categoria ma le loro prestazioni e le caratteristiche offerte giustificano comunque il prezzo. In fin dei conti si tratta di un prodotto completo su più fronti e con pochissimi difetti, tra cui la cancellazione del rumore non tra le migliori viste in circolazione: l'unico motivo per non acquistarle, dunque, sta proprio nell'ANC: se avete bisogno di affidabilità su questo fronte, forse è meglio mettere mano al portafogli per aumentare il budget.

