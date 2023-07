Recensione OPPO Reno 10 Pro 5G: QUALITÀ in ogni singolo DETTAGLIO

La serie Reno di OPPO è sempre stata molto ricca di fascino, tra dispositivi eleganti e performanti, e smartphone spesso non destinati al nostro continente, la decima generazione è ormai realtà e arriva con due prodotti, il Reno 10 ed il Reno 10 Pro.

La caratteristica comune, il filo conduttore tra questa e le precedenti generazioni è sempre il design, estremamente curato e senza nemmeno un dettaglio lasciato al caso. Il primo a capitarmi sotto mano è stato proprio il Reno 10 Pro, il più grande e performante degli smartphone presentati dal brand cinese che ha davvero un senso, come d'altronde molti dei suoi predecessori della serie Reno. Ve ne parlo, con i suoi pro ed i suoi contro.

Recensione OPPO Reno 10 Pro 5G

Design e Materiali

La particolare dedizione di OPPO in quanto a design è evidente sin dal primo approccio che si ha con questo smartphone: le finiture, le linee, la sinuosità delle forme, è davvero tutto studiato nei minimi dettagli. E le colorazioni? Due soltanto, ma la loro particolarità vi farà dimenticare di avere solo due versioni tra cui scegliere: Glossy Purple, come quella in mio possesso, e Silvery Grey, un po' più anonima ma comunque con il suo perchè.

Proprio la colorazione contribuisce a rendere questo smartphone estremamente ricercato, soprattutto in virtù del fatto che il retro alla luce crea dei bei giochi di colore che rendono ancor più particolare la back cover di questo smartphone. Il grip qui è buono, nonostante le dimensioni generose pari a 162.3 x 74.2 x 7.8mm, l'OPPO Reno 10 Pro si fa tenere bene in mano grazie ai bordi curvi frontali e posteriori che ci aiutano notevolmente. La cover? Sconsigliata, ma solo perchè lui è davvero bello da vedere e da utilizzare senza, non per altro.

La particolarità dello smartphone continua sempre sul retro con il design delle fotocamere: il camera bump sporge nelle solite misure ed emerge con una finitura lucida in vetro che mette in risalto maggiormente la colorazione Purple del dispositivo, mentre le fotocamere hanno alloggiamenti di colore nero che spezzano ulteriormente con il resto e creano, anche qui, un effetto piuttosto piacevole da vedere.

Sul fronte, invece, il Reno 10 Pro non porta nessuna novità particolare, ma di fatto non aveva bisogno di stravolgere le carte in tavola; oltre i due bordi curvi laterali ci sono da menzionare cornici millimetriche sui lati che aumentano la superfice schermo corpo dello smartphone oltre che un piccolo punch hole centrale in alto che lascia spazio alla fotocamera selfie. Sul lato inferiore è stato inserito anche il solito sensore di sblocco tramite impronta, che come sempre funziona bene ed è velocissimo.

La dotazione, poi, si distribuisce su ogni lato: tralasciando quello sinistro che è stato lasciato libero, a destra c'è il solito regolatore del volume con il tasto power, in basso il carrello per due nano sim, il connettore USB-C e lo speaker, mentre in alto il secondo microfono e una porta infrarossi per le solite funzionalità di controllo remoto di dispositivi di terze parti, tipo TV, Home Theater e via discorrendo. Come avrete intuito, non vi ho menzionato un secondo speaker dal momento che è assente: purtroppo questa è una grande pecca, una delle poche che ho trovato in questo smartphone.

Display

Detto ciò, l'altro aspetto che non vuole passare assolutamente inosservato, in pieno stile OPPO d'altronde, è il display. L'unità montata a bordo dell'OPPO Reno 10 Pro è un fantastico OLED da 6.7″ pollici che non ha bisogno di moltissime presentazioni, e il solo guardarlo da vicino dice tutto.

Risoluzione 2412 x 1080 pixel, una superficie schermo corpo pari al 93%, e refresh rate dinamico fino a 120Hz sono tra i fiori all'occhiello di questo display che, tra le altre cose, vanta una luminosità di picco fino a 800nits in esterna e 950nits di picco con i contenuti HDR; non sono tra i parametri più alti del mercato, questo va detto, ma nel complesso la resa finale è superiore a tanti altri prodotti che millantano valori più alti sotto tanti fronti.

Qui il risultato finale è ottimo con una calibrazione colore eccezionale, delle belle tonalità vivide e mai falsate, e dei buoni angoli di visuale. Insomma, personalmente questo rientra di diritto nella mia top 5 degli smartphone in questa fascia di prezzo, vista anche la copertura colore 100% DCI-P3, il touch sampling rate fino a 240Hz e la frequenza PWM Dimming a 2160Hz. Un cambiamento importante, invece, giunge nel trattamento a protezione del display: AGC Dragontrail™ Star 2, una tecnologia che, per i non addetti ai lavori, potrebbe essere paragonata al più noto Gorilla Glass 5, ma che secondo OPPO è più resistente di oltre il 20% ad urti e graffi.

Hardware e Performance

Sul fronte hardware, invece, OPPO è tra quei produttori che quest'anno non ha portato innovazioni, e ha preferito puntare su una soluzione già abbondantemente collaudata, ormai di vecchia generazione. Mi riferisco in particolar modo al SoC adottato, ovvero uno Snapdragon 778 5G di Qualcomm, processore che risale ormai a Maggio del 2021, con architettura a 6nm e con struttura Octa-Core, di cui 4 core performance con frequenze fino a 2.4GHz e 4 core Efficency con clock fino a 1.8GHz. Nonostante l'età ormai avanzata, però, reputo questa CPU veramente un prodotto di qualità e, per certi versi, la preferisco ad alcuni prodotti più recenti lanciati dalla stessa Qualcomm: in fin dei conti, a volte, non è per forza indispensabile l'innovazione.

OPPO ha, invece, abbondato con la memoria RAM che su questo smartphone è pari a ben 12GB con possibilità di espansione dinamica fino a 12GB ulteriori; lo storage, invece, è pari a 256GB, l'unico taglio di memoria disponibile e purtroppo non espandibile. Tutta la premessa fatta prima sull'innovazione non è stata un caso: non sempre quando ricevo uno smartphone corro a leggermi la scheda tecnica, spesso anche per non farmi condizionare. E' quello che ho fatto con questo Reno 10 Pro di OPPO, smartphone che ho prima usato per qualche giorno e soltanto dopo studiato sul fronte tecnico e hardware.

Le prestazioni che ho ottenuto con questo smartphone non mi hanno mai fatto avvertire di avere tra le mani un dispositivo di fascia media (piuttosto costoso, questo è vero, ma pur sempre di fascia media), visto che non ho dovuto fare alcuna rinuncia; lo smartphone è sempre fluido in tutti i contesti ed è ben ottimizzato, molto più di altri che con hardware superiore e scarsa ottimizzazione software tendono a laggare anche nell'interfaccia di sistema.

Con OPPO Reno 10 Pro mi ci sono trovato alla grande, sarà anche dovuto al fatto che personalmente ho un bel feeling con la ColorOS, ma di fatto nè benchmark nè gaming prolungato mettono sotto stress il nuovo smartphone cinese che rimane, in più, sempre abbastanza fresco grazie al nuovo sistema di raffreddamento a liquido integrato dall'azienda.

Software

Poche novità, invece, sul fronte software dove arrivano piccoli miglioramenti ma nessuno stravolgimento, caratteristica che ormai accomuna la quasi totalità dei brand di smartphone; qui la ColorOS è in versione 13.1 e si basa su Android 13, con almeno due major update previsti nei prossimi anni. L'impegno di OPPO su questo fronte è risaputo, non a caso è recente la certificazione TÜV SÜD ricevuta, che assicura come OPPO sia attenta a garantire almeno 48 mesi di “fluidità certificata” dei propri smartphone.

Per quanto riguarda la ColorOS in sè, che dire, è una di quelle UI in cui le personalizzazioni sono piuttosto importanti, ma mai invasive esteticamente; purtroppo rimangono presenti un po' di bloatware al primo avvio con decine di app a bordo dello smartphone, tra cui molti giochi di dubbio gusto e, in compenso, alcune app must-have come Booking, Netlifx e alcuni social. Non ci sono particolarità rilevanti nel software da evidenziare, se non la compatibilità di questo modello al Multi-Screen Connect che ci permette di instaurare una connessione con PC e Tablet per condividere appunti, sincronizzare le notifiche, e trasferire file.

Fotocamera

Il campo fotografico è un altro di quegli aspetti che OPPO cerca sempre di non tralasciare sui suoi smartphone, motivo per cui le peculiarità dei suoi top di gamma sono sempre state, appunto, le fotocamere. Anche nei dispositivi di fascia media non manca l'interesse da parte di OPPO, tant'è che i sensori inseriti su questo Reno 10 Pro sono di tutto rispetto: il primario è un Sony IMX890 50MP F/1.8 con sensore grande 1/1.56″ e stabilizzazione ottica, affiancato da una lente tele per zoom e ritratti da 32MP Sony IMX709 e da una lente ultrawide da soli 8MP Sony IMX355 con apertura f/2.2, quella che più mi ha lasciaro l'amaro in bocca. La lente selfie, invece, è sempre una spanna superiore a tutte negli smartphone di OPPO, ben 32MP sempre con sensore Sony IMX709.

All'atto pratico l'impegno di OPPO in questo campo si vede principalmente nella lente tele per zoom e ritratti, tant'è che molto spesso l'app fotocamera tende a preferire questa lente alla principale, ovviamente nella modalità ritratto in primis; il risultato in questo ambito è piuttosto buono, tant'è che oserei dire senz'altro che è l'ambito fotografico nel quale questo dispositivo riesce meglio. Per il resto tutti gli scatti provenienti dalla lente primaria sono senza infamia e senza lode: onestamente mi sarei aspettato una marcia in più da questi risultati che sì, sono soddisfacenti, ma lasciano un filo di delusione alle mie aspettative molto alte.

Buona la qualità delle foto di notte dove vi è un buon bilanciamento dei colori, anche con la lente ultra-wide che non falsa i risultati cromatici; a tal proposito la ultragrandangolare perde terreno a causa dei suoi 8MP che, inevitabilmente, fanno scendere la definizione delle immagini e, a meno che non impostiate con attenzione il vostro scatto, un po' di rumore nel punta e scatta verrà sempre fuori.

Buona la selfie camera come consuetudine, riesce a mantenere alto il livello di dettaglio e la qualità dei colori. Per quanto riguarda i video si possono registrare clip fino a 4K 30 fps, ma lì manca la stabilizzazione; risultati migliori si ottengono in FullHD 60fps dove c'è una buona qualità delle immagini ma soprattutto una stabilizzazione da primo della classe. Assenza importantissima, invece, l'impossibilità di registrare video con la lente ultra-wide, peccato.

Autonomia

La batteria integrata a bordo, a doppia cella, possiede una capacità nominale di 4600 mAh e, come tradizione ormai in casa OPPO, è dotata di SUPERVOOC Flash Charge a 80W che garantisce allo smartphone una ricarica completa 0-100% in poco meno di 30 minuti. L'autonomia dello smartphone, tuttavia, è più che buona ed arriva fino a sera senza grosse difficoltà; in caso di utilizzi davvero stressanti la batteria potrebbe necessitare di un piccolo aiutino dopo le ore 18, ma certamente questo è un problema che riguarderà pochi utenti.

Prezzo e Considerazioni

Sono rarissime le circostanze in cui un device di OPPO non mi abbia soddisfatto, estremamente rare. Questo OPPO Reno 10 Pro è la conferma della grandissima capacità dell'azienda di portare un prodotto nuovo, pur senza innovare su alcuni fronti, e renderlo perfettamente adeguato ai tempi.

Questo OPPO Reno10 Pro 5G sarà disponibile in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2, una cover protettiva, garanzia sullo schermo (6 mesi) in aggiunta a un supporto per l’auto al prezzo di 585,00€ anzichè 649,90€ in promozione fino al 16 Luglio sia sullo store ufficiale dell'azienda che su Amazon; i prezzi saliranno subito dopo la scadenza del bundle per ritornare a quelli previsti di listino.

Insomma, uno smartphone piacevole sotto tanti fronti, in primis sul design e l'esperienza d'uso; se cercate un prodotto con hardware di ultima generazione per “essere coperti” qualche anno in più, forse OPPO Reno 10 Pro non è la soluzione. I più attenti sicuramente non avranno dimenticato assenza di audio stereo, e impossibilità di registrare video con la lente ultra-wide, assenze imperdonabili in una fascia di prezzo come questa. Il solito buon OPPO di sempre, da acquistare tra qualche mese o con alcuni bundle come questo previsto al lancio per compensare la spesa con un po' di accessori.

