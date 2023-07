I migliori smartphone dell’Amazon Prime Day 2023

L'Amazon Prime Day 2023 è uno degli eventi di shopping online più attesi dell'anno, offrendo a milioni di clienti la possibilità di accaparrarsi grandi affari su una vasta gamma di prodotti. Tra questi, gli smartphone occupano un posto di rilievo, dato che sempre più persone cercano di aggiornare il loro dispositivo mobile per restare al passo con le ultime tecnologie. Durante le giornate dell'11 e 12 luglio, Amazon offre una selezione vastissima di telefoni, da quelli di fascia bassa a quelli di fascia alta, soddisfacendo così le esigenze di diversi budget e preferenze. In questo articolo, esploreremo in tempo reale le migliori offerte da non perdere durante il Prime Day.

Quali sono i migliori smartphone da comprare durante l'Amazon Prime Day 2023

L'ampia scelta di smartphone su Amazon ti consente di confrontare le caratteristiche tecniche, i prezzi e le recensioni dei clienti per trovare lo smartphone che meglio si adatta alle tue esigenze. Come a ogni Prime Day, vi ricordo che è necessario avere l'abbonamento Amazon Prime, senza il quale non si ha accesso alle migliaia di promozioni disponibili. Abbonamento che porta con sé molti altri vantaggi: spedizioni in 1 giorno senza costi aggiuntivi ma anche l'accesso ad Amazon Music Unlimited e Prime Video per film e musica, lo spazio in cloud con Amazon Photos, Prime Reading per gli eBook gratuiti, Prime Gaming per abbonarsi gratuitamente a un canale Twitch al mese, e Prime Student per ulteriori vantaggi agli studenti.

Una volta abbonati, si ha accesso alla 2 giorni del Prime Day, che dall'11 al 12 luglio vi mette a disposizione numerosi sconti telefonici, perciò vediamo quali sono le migliori offerte su smartphone disponibili al momento:

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti nell'articolo, provate a disattivare AdBlock. Di seguito trovate i vari link ai prodotti: in alcuni casi sono in offerta lampo mentre in altri è necessario cliccare su “Applica Coupon” presente subito sotto il prezzo (nella pagina Amazon del prodotto).

