Ufficiale: Nothing Phone (2) Launch Edition in Italia con WindTre

La storia si sta per ripetere: Nothing Phone (2) entrerà nel mercato offline dell'Italia grazie alla collaborazione con WindTre. Per il suo secondo smartphone, Nothing ha rinnovato il sodalizio con l'operatore telefonico per diffonderne maggiormente la presenza, a livello commerciale e mediatico, sul suolo italiano, e lo farà con una promozione con Ear (stick).

Nothing Phone (2) come Phone (1): la disponibilità in Italia sarà con WindTre

Viene denominato Nothing Phone (2) Launch Edition, ma la sostanza è la stessa: lo smartphone sarà disponibile in esclusiva nei negozi fisici di WindTre (ma solo nei punti vendita selezionati), oltre che sullo store ufficiale di Nothing. Quello venduto dal 15 luglio sarà lo smartphone nella versione da 12/512 GB, e per spingerne le vendite saranno offerte in omaggio le cuffie TWS (del valore di 119€). Ecco quanto dichiarato da Tommaso Vitali di WindTre: “siamo certi che grazie al nuovo Phone (2) possiamo offrire ai nostri clienti uno smartphone dal design unico e distintivo caratterizzato da ottime performance“.

In attesa di scoprirne il prezzo di lancio, Phone (2) sarà offerto a partire da 13,99€ al mese in più al prezzo dell'offerta Protect 5G Unlimited con minuti e GB illimitati sotto rete 5G e Protezione Furto. Mancano poche ore all'annuncio ufficiale, ma sappiamo già tutto su Nothing Phone (2), fra immagini, specifiche e prezzi.

