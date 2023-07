PVY Z20 PLUS è la nuova e-bike compatta per le tue avventure urbane e fuori strada

Arriva una nuova belva da strada targata PVY, ancora una volta una bici elettrica compatta ma capace di affrontare qualsiasi tipo di strada. PVY Z20 PLUS debutta in offerta con codice sconto su Banggood: il prezzo è premium ma parliamo di un modello nuovo di zecca, votato alle performance, dotato di un corpo pieghevole e in grado di sfidare anche i sentieri più impervi.

Codice sconto PVY Z20 PLUS: risparmia grazie al nuovo coupon di Banggood (con spedizione EU)

Crediti: PVY

La nuova e-bike PVY Z20 PLUS si presenta ancora una volta come un modello compatto e scattante, dal design pieghevole, dimensioni non eccessive ed pneumatici fat da 20 x 4″. Il veicolo è dotato di linee eleganti e moderne ed è adatto ad affrontare ogni tipo di sfida: che siate degli esploratori urbani o degli amanti dell'avventura in mezzo alla natura, questa bici elettrica è in grado di cavarsela in ogni situazione. Le sospensioni con triplo ammortizzatore assorbono gli urti mentre il motore da 250W permette di superare le salite più ripide.

La batteria da 48V 16,5Ah permette di beneficiare di un'autonomia fino a 120 Km mentre il design pieghevole la rende adatta agli spostamenti in auto senza troppo ingombro. Completano il quadro un cambio Shimano a 7 velocità, un pratico display LCD a colori, fari LED per illuminare la via e la certificazione IPX5.

Crediti: PVY

La bici elettrica PVY Z20 PLUS (successore del modello Z20 Pro) debutta su Banggood ed è subito in offerta con codice sconto e l'immancabile – sempre gradita – spedizione gratis dai magazzini europei dello store!

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

