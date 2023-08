Realme Buds Air 5 ufficiali: non hanno nulla da invidiare alla versione Pro (e costano meno)

Nei mesi scorsi la compagnia asiatica ha lanciato sul mercato i suoi nuovi auricolari true wireless in versione Pro, arrivati poco dopo anche in Italia. Ora, in occasione del lancio dei nuovi dispositivi della serie Number in India, l'azienda ha presentato le TWS Realme Buds Air 5: la cancellazione attiva ANC più potente sulla piazza è disponibile anche ad un prezzo ancora più accessibile!

Realme Buds Air 5: caratteristiche e prezzo delle nuove TWS con ANC

Crediti: Realme

In termini di design, le Realme Buds Air 5 attingono a piene mani dalla versione Pro ed offrono una vestibilità in-ear, degli steli a cilindro ed una custodia a ciottolo. Quello che cambia sono le finiture, che danno un aspetto meno premium (e più sportivo) rispetto al modello maggiore, e la presenza del logo Realme in bella vista sulla parte frontale. Se ad uno sguardo generale, i nuovi auricolari sembrano più economici, in realtà attingono dalle funzioni della variante Pro.

Anche a questo giro, infatti, ritroviamo la cancellazione attiva del rumore ANC in grado di spingersi fino a 50 dB: si tratta del miglior risultato della categoria (dato che le Huawei FreeBuds Pro 2 arrivano fino a 47 dB). Gli auricolari presentano driver a diaframma titanizzati da 12,4 mm, sei microfoni per la cancellazione del rumore in chiamata, supportano il Bluetooth 5.3, la tecnologia Dynamic Bass Boost e Dolby Atmos, i codice AAC e SBC. Il tutto con un corpo leggero, dotato di un peso di appena 4,4 grammi.

Crediti: Realme

La batteria presente nella custodia è un'unità da 460 mAh mentre ogni cuffietta ospita una 43 mAh. Il tutto si traduce in un'autonomia fino 4.5 ore con ANC attivo e fino a 7 ore senza cancellazione (che salgono a 22 ore e 38 ore considerando anche la custodia). Grazie alla ricarica rapida bastano solo 10 minuti per ore di riproduzione musicale. Presente all'appello anche la modalità a bassa latenza (da 45 ms), in modo da giocare e guardare video senza il minimo ritardo.

Crediti: Realme

Le nuove Realme Buds Air 5 sono state lanciate in India al prezzo di circa 41€ al cambio attuale (ovvero 3.699 INR). Al momento non ci sono dettagli in merito all'uscita alle nostre latitudini, ma siamo ottimisti dato che il modello Buds Air 5 Pro è già disponibile in Italia (ed è acquistabile anche su Amazon).

