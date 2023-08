I migliori veicoli elettrici sono in offerta su Geekmall: sconti fino a 350€ ed un doppio regalo

Le occasioni su Geekmall non finiscono mai: i saldi estivi continuano ad oltranza e si arricchiscono con la nuova iniziativa TOP Veicoli Elettrici. Si tratta del momento perfetto per passare alla mobilità green, approfittando di un forte sconto grazie alle offerte lampo e con coupon dello store: tanti veicoli in promo e ovviamente l'immancabile spedizione dall'Europa (completamente gratuita).

Geekmall lancia la nuova promozione “Top Veicoli elettrici”, con tante offerte su bici e monopattini

Crediti: KugooKirin

Tra le offerte Geekmall dedicate alla promo TOP Veicoli Elettrici troviamo alcuni dei dispositivi più amati sia dai neofiti che dagli utenti più esperti. Se sei un amante delle avventure outdoor e della natura, allora KuKirin G2 Max è il monopattino elettrico sportivo che fa al caso tuo. Si tratta di un modello fuoristrada equipaggiato con un potente motore da 1000W ed alimentato da una batteria da 48V 20Ah. Il veicolo è in grado di affrontare anche le strade più difficili, di scalare salite fino a 30° di pendenza ed offrire un'autonomia di ben 80 km. Il tutto in modo sicuro e confortevole, grazie alla presenza di un'illuminazione da sei LED (in modo da poter guidare anche di sera), pneumatici robusti da 10″ e un sistema con ammortizzatore a quattro bracci. Il monopattino scende a 719€ utilizzando il codice sconto dedicato, ovviamente con spedizione EU gratis.

Crediti: KugooKirin

KuKirin M4 Pro è un altro modello sportivo e fuoristrada, ma più economico: viene proposto in sconto a 469€ con coupon, per tutto il periodo della promo. Il monopattino è mosso da un motore da 500W, monta una batteria capiente da 48V 18Ah e pneumatici antislittamento da 10″. L'autonomia si spinge fino a 70-75 km e non manca un sistema di luci LED anteriori e posteriori, per spostarsi in tutti sicurezza in ogni momento. Il corpo è completamente pieghevole (può essere trasportato senza troppo ingombro), sono presenti freni a doppio disco e la pedana di grandi dimensioni permette di guidare con comodità.

Crediti: KugooKirin

Tra i veicoli in sconto troviamo anche la bici elettrica KuKirin V3: si tratta di una mountain bike per gli utenti più sportivi, ma perfetta anche per gli spostamenti in città. Il prezzo è di 799€, usufruendo del codice sconto indicato nel box coupon qui sotto. Il modello V3 è un veicolo pensato per far fronte ad ogni esigenza ed è perfetto sia per esperti che per utenti che si avvicinano per la prima volta alla mobilità elettrica. La MTB è equipaggiata con un motore da 500W ed una batteria da 36V 15Ah; è in grado di affrontare pendenze fino a 15° ed offre un'autonomia di circa 90 km (intorno ai 60 km in modalità full electric). La batteria è un'unità removibile: può essere ricaricata separatamente dal resto del corpo, in modo da evitare ingombri. Gli pneumatici sono da 27,5″ e non manca un cambio Shimano a 7 velocità.

Per scoprire tutte le bici elettriche e i monopattini in offerta con la nuova promozione targata Geekmall, dai un'occhiata alla pagina principale dedicata all'evento! Inoltre vi segnaliamo che i primi 50 ordini riceveranno in regalo una pratica borsa da agganciare al manubrio della bici ed un compressore. L'iniziativa TOP Veicoli Elettrici durerà fino al prossimo 31 agosto: non perdete l'occasione di passare alla mobilità green spendendo meno!

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

