Samsung Odyssey Neo G9: arriva in Italia il gigantesco display curvo

Era stato presentato al pubblico nella fiera del CES 2023, e adesso è ufficiale, anche in Italia: si chiama Samsung Odyssey Neo G9 ed è il monitor da gaming per chi vuole esagerare. Misura la bellezza di 57″ di diagonale, ma non fatevi ingannare: nonostante abbia le dimensioni di un televisore, queste sono spalmate su un form factor decisamente atipico in 32:9.

Debutta in Italia il monitor Samsung Odyssey Neo G9: caratteristiche e prezzo

Crediti: Samsung

Prendete due schermi Ultra HD da 32″ in 16:9 e attaccateli in orizzontale: il risultato è proprio Samsung Odyssey Neo G9, con una risoluzione monstre pari a 7.680 x 2.160 pixel. Oltre a potersi immergere in un formato panoramica a dir poco ampio, la modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture permette di visualizzare due differenti sorgenti video da dispositivi diversi. Oltre al classico attacco VESA da muro, lo stand posteriore consente di girarlo in verticale per un'esperienza di fruizione stile smartphone.

Misura in orizzontale circa 1,3 metri, per un pannello Quantum Mini LED (VA) dall'accentuata curvatura 1000R con tempo di risposta di 1 ms e refresh rate massimo di 240 Hz con AMD FreeSync Premium Pro. Il local dimming diviso per 2.932 zone permette il supporto HDR10+, HDR10+ Gaming e VESA DisplayHDR 1000 con copertura cromatica pari 1 miliardo di colori, gamut DCI 95%, contrasto di 1.000.000:1 e luminosità fino a 1.000 nits. Il reparto I/O non manca di porta DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e hub USB-C, il tutto condito da impianto LED RGB con supporto CoreSync in stile Philips Ambilight.

Samsung Odyssey Neo G9 è disponibile in Italia al prezzo di listino di 2.499€, e acquistandolo tramite Samsung Members si ha in omaggio un Samsung Galaxy S23 da 128 GB in colorazione Nera.

