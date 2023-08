Questo robot aspirapolvere Liectroux è potentissimo e costa solo 200€

Quando si parla di pulizie intelligenti è impossibile non farsi venire in mente un robottino: ormai sempre più utenti si fanno dare una mano nella cura dei pavimenti da questi piccoli alleati. I prezzi sono variabili ma non sempre è possibile avere funzionalità top a cifre accessibili. Liectroux X6 ribalta le cose e porta con sé alcune caratteristiche di punta, ad un prezzo super conveniente che diventa ancora più goloso grazie al nuovo codice sconto targato Geekbuying. Inoltre la spedizione gratis dai magazzini europei dello store rende tutto ancora più invitante!

Codice sconto Liectroux X6: il tuo alleato nelle pulizie di casa, a soli 200€

Crediti: Liectroux

Il robot aspirapolvere Liectroux X6 è un dispositivo potente, in grado di aspirare anche lo sporco più ostinato in un lampo. Il robottino, infatti, è dotato della straordinaria potenza di aspirazione di 6.500 PA, una funzione solitamente destinata a modelli ben più costosi. Inoltre si tratta di un modello con mop e serbatoio per l'acqua (235 ml), in grado di fungere anche la lavapavimenti. Il dispositivo aspira lo sporco (che viene immagazzinato in un contenitore da 400 ml) e lava le superfici con precisione.

La batteria da 2.600 mAh garantisce un'autonomia fino a 120 minuti; parliamo poi di una soluzione smart, gestibile direttamente tramite smartphone (con l'app dedicata) e con supporto a Google Assistant ed Alexa. Il robottino presenta un sistema di navigazione tramite LDS, la mappatura 3D e multilivello degli ambienti ed il riconoscimento degli ostacoli.

Crediti: Liectroux

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Liectroux X6 scende ad un prezzo super conveniente: solo 200€ grazie al codice sconto Geekbuying, con tanto di spedizione gratis direttamente dall'Europa (per la massima celerità). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

