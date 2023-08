Snapdragon G1, G2 e G3x Gen 2: Qualcomm scommette sulle console portatili

Visto che in questi giorni si sta tenendo la conferenza videoludica Gamescom 2023 in quel di Colonia, Qualcomm ha preso la palla al balzo per presentare Snapdragon G1, G2 e G3x Gen 2. I nuovi System-on-a-Chip sono infatti pensati esclusivamente per il mondo del gaming e delle console portatili. Prima Nintendo Switch, poi Steam Deck e ROG Ally, i produttori stanno investendo per portare un'esperienza ludica di livello anche su dispositivi portatili dedicati, e Qualcomm vuole supportarli.

Qualcomm presenta Snapdragon G1, G2, G3x Gen 2: ecco i nuovi SoC per console portatili

Crediti: Qualcomm

Snapdragon G1 Gen 1

Dei tre, Snapdragon G1 Gen 1 è il SoC più modesto, ma non per questo il meno utile, anzi. Si sa, il tallone d'Achille delle console portatili è quello dell'autonomia, e la soluzione creata da Qualcomm mira verso il settore del cloud computing in stile Logitech G Cloud. Proprio per questo, G1 Gen 1 adotta specifiche meno spinte: CPU Kryo octa-core e GPU Adreno A11, così come supporto 1080p a 60 fps e connettività Wi-Fi 5 ac, Bluetooth 5 e USB-C.

Snapdragon G2 Gen 1

Si passa poi a Snapdragon G2 Gen 1, che Qualcomm definisce “il perfezionamento del gaming su smartphone” ed è pensato per giocare sia in cloud che in locale. Migliora la GPU, una Adreno A21 con capacità Full HD+ a 144 fps, così come il reparto connettività, con supporto 5G sub-6 GHz via modem Snapdragon X62, piattaforma FastConnect 6700 con Wi-Fi 6/6E ax 2×2, Bluetooth 5 e USB-C

Snapdragon G3x Gen 2

Se non vi ricordate la prima generazione di G3x, vi faccio un nome che potrebbe rinfrescarvi la memoria: Razer Edge, seppur i test rivelassero si trattasse soltanto di uno Snapdragon 888 modificato ad hoc. Con Snapdragon G3x Gen 2 la categoria puntata da Qualcomm è quella definita “enthusiast“, con una CPU Kryo octa-core più veloce del 30% e una GPU Adreno A32 il doppio più veloce rispetto alla Gen 1. Mancano dettagli specifici, ma le prestazioni vengono paragonate a quelle dello Snapdragon 8 Gen 2.

La console ipotetica su cui Qualcomm inserisce questo SoC ha specifiche di tutto rispetto: schermo AMOLED da 6,8″ FHD+ a 144 Hz, 12 GB di RAM LPDDR5X a 4,2 GHz, 256 GB di ROM UFS 4.0 con espandibilità NVMe, raffreddamento attivo da 15W, fotocamere 1080p a 60 fps, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G sub-6 e mmWave per giocare in esterna, e non mancano ray tracing hardware, speaker stereo e audio Bluetooth con Snapdragon Sound.

Crediti: Qualcomm

Non abbiamo ancora tempistiche precise sulla loro disponibilità, ma Qualcomm ha annunciato che sta collaborando con brand come AyaNeo , Huaqin, Inventec e Thundercomm per l'esordio dei tre SoC sulle rispettive console

