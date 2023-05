Realme Buds Air 5 Pro ufficiali: sono le TWS con la cancellazione ANC più potente

Di recente la compagnia cinese ha lanciato in patria i nuovi smartphone della serie 11, un trittico di dispositivi con caratteristiche di ottimo livello ed un prezzo decisamente abbordabile. Oltre a questi terminali, l'azienda ha lanciato anche gli auricolari true wireless Realme Buds Air 5 Pro, con notevoli miglioramenti: ecco tutti i dettagli su design, specifiche e prezzo di questa novità!

Realme Buds Air 5 Pro ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove TWS

Design e caratteristiche

Come abbiamo avuto modo di chiarire in precedenza, gli auricolari Realme Buds Air 5 Pro hanno saltato una generazione (la quarta) a causa della tetrafobia della cultura cinese (che associa il numero quattro ad un cattivo auspicio). Fatta questa precisazione per evitare confusione, le TWS presentano un look molto simile a quello delle Buds Air 3: si tratta di cuffiette con uno stelo a cilindro, indossabilità in-ear e una custodia di ricarica a forma di ciottolo.

Gli auricolari sono disponibili nelle colorazioni Starry Night Black e Sunrise City ed offrono driver da 11 mm, connettività Bluetooth 5.3, resistenza a polvere e schizzi IPX5, il supporto all'audio spaziale 3D, HiFi Res e LDAC.

La vera chicca è rappresentata dalla cancellazione attiva del rumore ANC: in questo caso si tratta di una riduzione fino a 50 dB, ovvero la migliore della categoria. Fino a questo momento la palma spettava ai 47 dB di riduzione delle Huawei FreeBuds Pro 2.

Non mancano poi la riduzione del rumore durante le chiamate (con sei microfono e il supporto AI), una modalità a bassa latenza per il gaming (fino a 40 ms). Per l'autonomia si parla di circa 40 ore utilizzando anche la custodia di ricarica (11 ore con ANC attivo).

Realme Buds Air 5 Pro – Prezzo e uscita

I nuovi auricolari true wireless Realme Buds Air 5 Pro sono stati lanciati in Cina al prezzo di circa 52€ al cambio attuale (399 CNY). Come avvenuto per la precedente generazione, ci aspettiamo il lancio in Italia (ma per ora non ci sono dettagli).

Durante l'evento di maggio, l'azienda ha presentato anche la serie Realme 11 (in versione China), già disponibile all'acquisto anche per noi occidentali.

