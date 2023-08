Xiaomi Robot Vacuum S10+ scende al miglior prezzo e puoi ricevere altri 10€ di sconto

L'estate sta finendo e presto le vacanze saranno solo un piacevole ricordo. Siete preoccupati per il ritorno alla vita di tutti i giorni, magari allo stress delle pulizie? Allora quest'occasione targata Mi Store è calza a pennello: Xiaomi Robot Vacuum S10+ è un aspirapolvere e lavapavimenti premium, ora ad un prezzo super conveniente. Il vostro alleato smart per le pulizie di casa è servito!

Codice sconto Xiaomi Robot Vacuum S10+: il robottino aspirapolvere non è mai stato così conveniente

Crediti: Xiaomi

Potente, preciso ed intelligente: questo è Xiaomi Robot Vacuum S10+, robottino che aspira e lava i pavimenti, dotato di controlli smart tramite app e tanto altro. Il dispositivo ha una potenza di aspirazione di 4.000 PA ed è equipaggiato con un doppio mop rotante, in modo da pulire e lavare a fondo e con la massima precisione. La tecnologia laser LDS permette di navigare e mappare gli ambienti senza intoppi, mentre il riconoscimento degli ostacoli 3D è utile per evitare fastidiosi incidenti. Basta una sola passata per far splendere il pavimento ed è anche un campione di autonomia (fino a 2 ore circa in modalità silenziosa oppure oltre 200 metri quadrati in modalità standard).

Crediti: Xiaomi

Il robottino aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S10+ abbatte il muro dei 300€ per la prima volta: il dispositivo viene proposto in sconto al checkout sul sito ufficiale del brand, ovviamente con spedizione rapida direttamente dall'Italia. In questo caso il prezzo scende a 309,9€ ed è necessario riscattare il Coupon IMEI per ottenere altri 10€ di sconto: basta essere in possesso di un dispositivo Xiaomi e inserire il codice IMEI o SN in questa pagina per ricevere il buono. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

