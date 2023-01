Realme Buds T100 ufficiali in Italia, con audio top e Bluetooth 5.3

Dopo l'arrivo sul mercato delle Buds Air 3 e delle Buds Air 3 Neo, il 2023 di Realme continua all'insegna degli accessori audio con un nuovi paio di auricolari true wireless. Le Realme Buds T100 arrivano in Italia dopo il lancio nei paesi asiatici: le nuove TWS portano novità interessanti lato connettività ma anche delle ottime specifiche per l'audio pur mantenendo un prezzo competitivo.

Realme Buds T100 ufficiali in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Le nuove Realme Buds T100 presentano un design in-ear con finitura opaca ed inserti lucidi, che dà però un buon senso di ergonomia all'orecchio. Passando però a quelle che sono le specifiche tecniche, partiamo da driver dinamici da 10 mm realizzati in un misto PEEK + TPU, ma quello che sembra essere intrigante è la co-ingegnerizzazione Dirac.

Ma è lato connettività che le Realme Buds T100 sorprendono (visto il prezzo), dato che sono le prime cuffie low budget del brand con Bluetooth 5.3 (costano meno delle Buds Air 3S).

A questo, andiamo ad abbinare una batteria del case da 400 mAh, mentre abbiamo un modulo da 40 mAh per auricolare. Questo permette di ottenere fino a 28 ore di ascolto. Per le telefonate, è presente un sistema di riduzione del rumore ambientale AI. Infine, non mancano Game Mode fino a 88 ms, Google Fast Pair e certificazione IPX5: insomma, gli elementi perché siano un modello interessante ci sono tutti.

Realme Buds T100 – Prezzo e disponibilità in Italia

Le nuove Realme Buds T100 approdano in Italia al prezzo di 32.9€, ma sono già disponibili in sconto su Amazon ad una cifra ancora più appetibile.

