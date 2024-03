La luce da monitor BlitzMax BM-CS1 strizza l’occhio ai gamer e costa meno di 25€

Passare tanto tempo al PC, per necessità o semplicemente per svago, è ormai all’ordine del giorno per tantissimi utenti ma ciò si traduce in un affaticamento della vista. È possibile prendere varie precauzioni (anche se è bene limitare il tempo e fare molte pause) e tra queste vi è la possibilità di utilizzare una lampada da monitor. Si tratta di una soluzione pensata per illuminare perfettamente lo schermo, molto meglio delle classiche lampade dato che va posizionata direttamente sopra il pannello. BlitzMax BM-CS1 è un modello dal prezzo accessibile e buone caratteristiche e strizza l’occhio al gaming grazie anche alla presenza di luci RGB: ecco la migliore occasione del momento, in offerta lampo su Banggood!

BlitzMax BM-CS1: le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: BlitzMax

La Light Monitor Bar RGB BlitzMax BM-CS1 si distingue dal modello BM-ES1 proprio per la presenza di luci LED colorate. Queste possono essere personalizzate attraverso 9 modalità e sono pensate anche per andare a ritmo con la musica, in modo da creare uno spazio vibrante, traboccante di energia. Ovviamente si tratta di una caratteristica pensata per il lato estetico (i LED RGB sono posizionati sulla parte esterna della lampada), per donare un tocco di colore alla tua postazione. Per quanto riguarda la luce principale, questa è pensata per illuminare direttamente la scrivania e non il monitor (evitando quindi fastidiosi riflessi); inoltre presenta 5 livelli di luminosità e 3 temperature (3.000K, 4.500K e 6.000K). L’alimentazione avviene tramite una porta USB-C.

Crediti: BlitzMax

La lampada da monitor RGB BlitzMax BM-CS1 è in offerta lampo su Banggood quasi a metà prezzo: la Light Monitor Bar scende a 24,6€, con spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le