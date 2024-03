Home Assistant OS si aggiorna alla versione 12.1: tutte le novità

Gli sviluppatori di Home Assistant hanno lanciato in queste ore il nuovo aggiornamento OS 12.1 che mira a risolvere alcune problematiche emerse in seguito al major update pubblicato nelle scorse settimane. Questa nuova patch, infatti, non introduce nuove funzioni o caratteristiche, ma si occupa principalmente di correggere i bug evidenziati dagli utenti negli ultimi giorni su tutte le piattaforme su cui può essere installato il sistema per la gestione della domotica.

Un aggiornamento minore per risolvere i problemi noti: ecco Home Assistant OS 12.1

Crediti: Home Assistant

Rilasciato soltanto poche ore fa e ancora in fase di rollout (quindi se non vedete ancora disponibile l’aggiornamento, riprovate tra qualche ora), Home Assistant OS 12.1 è finalmente disponibile per tutti gli utenti che hanno deciso di installare la versione su sistema operativo standalone del celebre sistema di gestione della casa intelligente. Questo nuovo aggiornamento minore mira soltanto a risolvere alcuni problemi emersi su tutte le piattaforme in seguito all’upgrade alla versione OS 12.

I cambiamenti, in particolare, riguardano la risoluzione dei bug su Raspberry Pi, Home Assistant Yellow e Green, Open Virtual Appliance, macchine x86-64, ODROID, ASUS Tinker, Khadas e piattaforme aarch64. Per la lista completa dei bugfix vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale su GitHub, mentre potete effettuare l’aggiornamento recandovi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti” della vostra installazione di Home Assistant.

