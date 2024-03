Lenovo Legion Tab ufficiale: il nuovo tablet da gaming arriva in Europa

Dopo un MWC 2024 particolarmente scoppiettante (con smartphone da polso e PC trasparenti), la compagnia cinese torna protagonista con una nuova soluzione da gaming. Non si tratta di una console come Legion Go, bensì di un nuovo tablet anche se non proprio nuovo di zecca. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Lenovo Legion Tab tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato europeo.

Lenovo Legion Tab: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: Lenovo

L’ultimo arrivato della compagnia non è un prodotto inedito ma si tratta di un rebrand: Lenovo Legion Tab è la versione Global di Legion Y700 2023, tablet da gaming lanciato in Cina lo scorso anno. Il dispositivo presenta le medesime caratteristiche della controparte asiatica ed arriva con lo scopo di colmare il divario tra PC e mobile gaming grazie ad un buon comparto tecnico e un display al top. Il tablet presenta una corpo metallico del peso di appena 350 grammi, con uno spessore di 7,6 mm e la sola colorazione Storm Grey. Lo schermo è un pannello LCD da 8,8″ con risoluzione 2.5K e refresh rate a 144 Hz, per un’esperienza di gioco fluida ed appagante.

Crediti: Lenovo

Il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, con 12 GB di RAM LPDDR5X e storage di tipo UFS 3.1 (con la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione tramite micro SD). Le temperature vengono tenute sempre sotto controllo grazie al sistema di raffreddamento Legion ColdFront, con una camera di vapore di dimensioni maggiorate. Per giocare al meglio in ogni occasione è presente una porta USB-C aggiuntiva (quindi una inferiore e una laterale); presenti all’appello il supporto alla ricarica da 45W e alla tecnologia DisplayPort 1.4.

Il nuovo tablet da gaming Lenovo Legion Tab sarà disponibile in Europa nel corso del mese di marzo 2024, a partire da 599€. Non appena ne sapremo di più in merito all’eventuale commercializzazione in Italia, aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Lenovo Legion Tab – Scheda tecnica

Dimensioni di 208,54 x 129,46 x 7,6 mm per 350 grammi

Certificazione IP assente

assente Display LCD IPS da 8,8″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) con refresh rate a 144 Hz

da (2.560 x 1.600 pixel) con refresh rate a Lettore d’impronte digitale di lato

raffreddamento al liquido con camera di vapore (Legion ColdFront)

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core (1 x 3,19 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510)

GPU Adreno 730

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD batteria da 6.550 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0, USB-C 3.1 Gen 2 con DisplayPort 1.4

fotocamera da 13 + 2 MP con flash LED e macro

con flash LED e macro selfie camera da 8 MP

speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos sistema operativo Android 13 con ZUI

