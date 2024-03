Recensione Asustor Nimbustor 2 Gen. 2: il cloud a casa SENZA compromessi

Il nuovo Asustor Nimbustor 2 Gen 2 (AS5402T) fa parte di quella particolare fascia di prodotti del brand destinati agli utenti consumer, ossia quelle persone che hanno meno esigenze delle piccole e medie aziende, ma che vogliono comunque avere a disposizione un cloud domestico sicuro, con dati in locale e accessibili anche in mobilità, sia per effettuare un backup che per evitare di inviare i propri file a server esterni, aumentando così la sicurezza e la privacy.

E se c’è una caratteristica che da sempre accompagna Asustor, è la capacità del brand di produrre NAS domestici adatti anche alle persone meno esperte, accompagnati da un hardware in grado di dare risposta alle più svariate esigenze ed un software semplice ed intuitivo.

Ebbene, è bastata qualche settimana di prova del nuovo Asustor Nimbustor 2 Gen 2 per farcene innamorare e non solo per la potenza hardware, ma anche perché è uno dei pochi in questa fascia di prezzo ad essere dotato di due porte ethernet 2.5 Gbit e di un’uscita HDMI.

Recensione Asustor Nimbustor 2 Gen 2: NAS domestico con doppia ethernet 2.5 Gbit e HDMI

Design e materiali

L’Asustor Nimbustor 2 Gen 2 porta con sé tutte le caratteristiche di design che abbiamo visto introdotte dal brand con la prima generazione. Il materiale predominante è la plastica rigida e gli hard disk tramite un vano frontale che è protetto da un tappo magnetico molto semplice da gestire e sicuramente funzionale per evitare problemi di accumulo di polvere. Lateralmente sono presenti il tasto d’accensione, i LED di stato e una porta USB-A 3.2 Gen 2×1.

Posteriormente è presente la presa d’aria per la ventola che, tra le altre cose, è piuttosto silenziosa, l’ingresso per l’alimentatore, due porte USB-A 3.2 Gen 2×1, due porte ethernet a 2.5 Gbit (che permettono di arrivare a 5 Gbit di velocità di connessione) ed un’uscita HDMI.

Purtroppo, quindi, niente USB-C ed è davvero un peccato vedere non implementata questa tipologia di connessione in un NAS da casa che, come vedremo, è tra i più completi e prestanti nella sua fascia i prezzo. Ma andiamo con ordine.

Il coperchio è lucido e se dobbiamo dirla tutta, da un punto di vista estetico questo Asustor Nimbustor 2 Gen 2 è tra i modelli meno invasivi nel proprio arredamento domestico. Certo, rimane comunque un NAS ed in quanto tale non può essere considerato un “elemento d’arredo”, ma il lavoro di rifinitura e la cura nei dettagli estetici su cui ha lavorato il brand potremmo dire che sono tali da “non costringervi” a nascondere necessariamente l’unità.

Hardware e prestazioni

Asustor Nimbustor 2 Gen 2 è animato da un processore Intel Celeron N5105, ed arriva out of the box dotato di 4 GB di memoria RAM. Una configurazione molto più potente del DiskStation DS224+ di Synology (qui la recensione), che gli permette di portare a termine, senza troppi sforzi, praticamente tutte le operazioni che si possono chiedere ad un NAS domestico.

Certo, non è un modello che si rivolge a grandi aziende che hanno la necessità di un’enorme potenza di calcolo ma, ad esempio, l’hardware dell’Asustor Nimbustor 2 Gen 2 gli permette senza problemi la transcodifica di file video in 4K HDR DolbyVision, oppure è in grado di salvare in tempo reale un backup dei propri live streaming, con tanto di possibilità di editing. Ma non finisce qui perché, qualora ce ne fosse la possibilità, sarebbe possibile espandere la RAM fino a 16 GB, sfruttando i due slot SO-DIMM DDR4.

Il modello che abbiamo ricevuto in prova integra 2 bay per i tradizionali HDD da 3.5″ o 2.5″ (nel nostro caso erano montati 2 SSD Kingston da 480 GB) cui si aggiungono 4 slot per le uità SSD M.NVMe, ma il brand vende anche il medesimo modello con 4 Bay: in quanto ad archiviazione massima vanno considerati 44TB (2 x HDD da 22TB) a cui possono essere sommati altri 16TB (4 x SSD NVMe da 4TB). I livelli RAID supportati sono Single, JBOD, RAID 0 e 1 per le memorie di massa montate sui 2 bay frontali e Single, JBOD RAID 0, 1, 5, 6 e 10 per le unità SSD NVMe. Ed è proprio l’accoppiata tra hardware, archiviazione veloce e connessione di rete in grado di arrivare fino a 5 Gbit, che da a questo Asustor Nimbustor 2 Gen 2 non una, ma tre marce in più rispetto alla stragrande maggioranza dei NAS venduti nella stessa fascia di prezzo.

Installazione e montaggio

Il processo di installazione dell’Asustor Nimbustor 2 Gen 2 è quello tipico dei prodotti del brand. Dopo aver installato almeno un hard disk basterà avviare il prodotto ed entrare nella pagina web di gestione: qui una procedura guidata porterà avanti l’utente passo passo, aiutandolo in maniera chiara anche nella creazione delle partizioni e dei volumi e nell’installazione del software più recente.

Software e configurazione

Una volta portata a termine l’installazione, l’interfaccia del sistema operativo sembrerà quella di un tradizionale PC. Nelle impostazioni è possibile modificare praticamente tutti i parametri di sistema, compreso l’attivazione del link aggregation grazie al quale si potrebbero utilizzare in contemporanea entrambe le porte ethernet ed arrivare a 5 Gbit di velocità di connessione, a patto che si abbia una configurazione domestica che supporti quantomeno queste velocità.

La funzione MyArchive inoltre, consente su questo NAS di utilizzare uno dei due dischi da 3.5″ o 2.5″ come se fossero una unità rimovibile che è possibile smontare dal NAS e passare su un altro NAS o montare su un PC tramite una normale docking station USB. Naturalmente per poterlo fare è necessario formattare il volume estraibile MyArchive con un file system che il PC sia in grado di leggere. Sui NAS ASUSTOR dotati di 4 bay, come il Nimbustor 4 Gen2, è possibile configurare fino a 3 dischi MyArchive e utilizzarli come dischi rimovibili. In pratica almeno un disco va dedicato al sistema, mentre gli altri possono essere impostati come MyArchive.

Perché è ottima questa possibilità? Perché grazie a questo metodo si potrebbe fare un “backup del backup”: in sostanza, qualora si dovessero rompere gli HD integrati nel NAS, si avrebbe comunque una copia di backup dei propri dati anche sull’HD esterno, che potrebbe essere connesso direttamente al proprio computer (Mac o PC) senza alcun problema di filesystem.

In linea generale, anche grazie al Celeron N5105, i consumi del NAS restano piuttosto contenuti e qualora si utilizzassero solo SSD il tutto si aggirerebbe intorno ai 20 watt.

Nei nostri test, che abbiamo realizzato con due SSD da 480 GB, con una connessione multipla a 2.5 Gbit (quindi a 5 Gbit), l’Asustor Nimbustor 2 Gen 2 si è comportato egregiamente sia in termini di prestazioni che in termini di rumorosità: nelle impostazioni, inoltre, è possibile scegliere di impostare la velocità della ventola al minimo, al massimo, o in modalità automatica.

Ottima anche la possibilità di installare pacchetti e applicazioni di terze parti, che sono tutte raccolte in una sezione dedicata del DSM nella quale è possibile attivare anche Plex Media Server con il quale (come già accennato) la transcodifica 4K non è un problema.

Grazie a questa funzione, ad esempio, potrete salvare sul NAS un video in 4K, configurare Plex Media Server e vedere lo stesso video su dispositivi con risoluzioni diverse: sarà la CPU dell’Asustor Nimbustor 2 Gen 2 ad adattare la risoluzione del flusso video a quella supportata dalla TV o dal dispositivo mobile con il quale si sta vedendo il contenuto.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo dell’Asustor Nimbustor 2 Gen 2 è di 429.00 euro su Amazon per la configurazione a 2 Bay, mentre quella a 4 Bay attualmente è in vendita a 589.00 euro. Una cifra più che inquadrata per un prodotto che, certo, si rivolge a chi ha davvero la necessità di un NAS, ma che è in grado di garantire prestazioni e consumi di un livello molto più alto rispetto a quel che costa.

È un prodotto davvero veloce, in grado di compiere al meglio tutte le operazioni che si potrebbero chiedere ad un NAS per casa. Ma la sua arma segreta sono la compatibilità con gli SSD M.2 NVMe e la possibilità di connettersi alla rete a 5 Gbit, sfruttando le due porte da 2.5 Gbit. Una sciccheria da non dare per scontata, soprattutto in questa fascia di prezzo.



