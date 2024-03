Realme Narzo 70 Pro 5G avrà una funzione da top di gamma (e una fotocamera stellare)

Aggiornamento 2/03: Realme ha confermato una funzionalità molto particolare per il prossimo Narzo, mutuata direttamente dai top di gamma. Trovate tutte le novità all’interno dell’articolo.

Sta per arrivare un nuovo modello della famiglia Narzo, anche se alcuni indizi fanno pensare che non si tratterà di un telefono completamente inedito (come avvenuto già in precedenza per Narzo 60). Il prossimo Realme Narzo 70 Pro 5G si avvicina al debutto e intanto l’azienda asiatica ha cominciato a scaldare i motori con i primi teaser.

Realme Narzo 70 Pro 5G in arrivo a marzo: cosa possiamo aspettarci dal prossimo mid-range

La data di presentazione del nuovo Realme Narzo 70 Pro 5G non è stata ancora svelata ma l’azienda ha confermato che il lancio avverrà durante il mese di marzo (in India). Il retro del dispositivo sarà caratterizzato da un ampio modulo fotografico circolare, in stile Realme 12 Pro e 12 Pro+; da quest’ultimo (il modello Pro+) è stata mutuata anche la fotocamera principale, ossia un sensore Sony IMX890 con stabilizzazione OIS (parliamo di un modulo utilizzato a bordo di molteplici top e flagship killer).

Non viene anticipato altro, ma la prima immagine ufficiale fa sorgere alcuni dubbi: il design sembra identico in tutto a quello di Realme 12+ 5G, mid-range fresco di lancio. Tuttavia quest’ultimo avrebbe dalla sua un sensore LYT-600 da 50 MP, sempre con OIS. Volendo essere maliziosi, il nuovo Realme Narzo 70 Pro 5G potrebbe essere un rebrand del modello 12+, ma con la stessa fotocamera del fratello maggiore 12 Pro+. A fine articolo trovate la presunta scheda tecnica, basata su questa ipotesi.

Intanto la compagnia ha anticipato anche un’altra caratteristica che troveremo a bordo del nuovo Narzo. Oltre ad una fotocamera di punta ci sarà anche un’ennesima funzione mutuata dai flagship ossia il supporto alle Air Gesture. Era da diverso tempo che questa caratteristica non finiva sotto i riflettori: Realme ha anche pubblicato un video che mostra la feature in azione.

Realme Narzo 70 Pro 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,95 x 75,45 x 7,87 mm per 190 grammi

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz, PWM Dimming a ??? Hz

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz, PWM Dimming a ??? Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68 MC4

fino a 12 GB di RAM

di RAM fino a 256 GB di memoria UFS 3.1 espandibile

di memoria UFS 3.1 espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/1.8 con IMX890 , OIS, ultra-wide e macro

f/1.8 con , OIS, ultra-wide e macro Selfie camera da 16 MP f/???

f/??? Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5

