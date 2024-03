Microsoft Copilot si potenzia: GPT-4 Turbo disponibile per gli utenti gratis

Il mondo dell’intelligenza artificiale generativa è in continua evoluzione e i chatbot diventano giorno dopo giorno sempre più potenti. Microsoft Copilot, per esempio, a partire da oggi mette a disposizione di tutti gli utenti il modello LLM più avanzato di OpenAI, anche senza essere in possesso di un abbonamento. In questo modo, quindi, gli utilizzatori di Copilot potranno sfruttare la miglior tecnologia presente sul web senza dover sborsare un solo euro.

Microsoft Copilot è sempre più potente anche per gli utenti senza abbonamento

Crediti: Microsoft

Microsoft ha annunciato che a partire da oggi tutti gli utenti, inclusi quelli gratuiti senza abbonamento Pro, di Copilot potranno utilizzare come modello predefinito il potente GPT-4 Turbo sviluppato da OpenAI. L’annuncio è arrivato sui social e dovrebbe riflettersi all’interno del chatbot nel corso delle prossime ore. Per gli utenti, visivamente, non cambierà nulla: potranno continuare ad utilizzare il servizio senza dover apporare alcun cambiamento.

“Dopo un bel po’ di lavoro, GPT4-Turbo ha sostituito GPT-4 nel livello gratuito di Copilot. Gli utenti Pro possono comunque scegliere il modello precedente, se preferiscono (è presente un interruttore).” ha annunciato sui social Mikhail Parakhin di Microsoft.

Potete testare la nuova versione di Microsoft Copilot collegandovi al sito ufficiale, oppure utilizzandolo come assistente virtuale predefinito sul vostro smartphone Android.

