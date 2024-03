Moto G (2024) e G Power (2024) ufficiali: mid-range con ricarica wireless

Mentre ci accingiamo a scoprire come sarà il nuovo top di gamma Motorola, la compagnia ha appena presentato Moto G (2024) e G Power (2024), due nuovi esponenti della sempre nutrita gamma di smartphone Moto G. Parliamo quindi di prodotti destinati alla fascia media, che presentano caratteristiche pensate per offrire un certo equilibrio fra prestazioni e prezzo di vendita.

Motorola presenta i nuovi Moto G (2024) e G Power 5G (2024): specifiche e differenze

Moto G (2024) (Crediti: Motorola)

Ecco la scheda tecnica di Moto G (2024):

Dimensioni di 164,39 x 74,96 mm per 194 grammi

Colorazione in pelle vegana Sage Green

Sensore ID laterale

Display IPS LCD da 6,6″ Full HD+ in 21.5:9 con refresh rate a 120 Hz

in 21.5:9 con refresh rate a SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 2 x 2,0 GHz A78 + 6 x 1,8 GHz A55

GPU Adreno 619 a 700 MHz

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di ROM espandibile via microSD fino a 1 TB

di ROM espandibile via fino a 1 TB Batteria da 5.000 mAh con ricarica 18W

con ricarica 18W Connettività 5G, eSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC

Fotocamera da 50+2 MP f/1.8-2.4 con sensore macro

f/1.8-2.4 con sensore macro Selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 Speaker stereo Dolby Atmos, ingresso mini-jack, 2 microfoni

Software Android 14

Moto G Power (2024) (Crediti: Motorola)

Ed ecco quella di Moto G Power (2024):

Dimensioni di 167,22 x 76,44 x 8,5 mm per 201 grammi

Colorazioni in pelle vegana Midnight Blue e Pale Lilac

Sensore ID laterale

Display IPS LCD da 6,7″ Full HD+ in 20:9 con refresh rate a 120 Hz

in 20:9 con refresh rate a SoC MediaTek Dimensity 7020 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55

GPU Mali-G610 MC3

8 GB di RAM

di RAM 128 GB di ROM UFS 2.2 espandibile via microSD fino a 1 TB

di ROM UFS 2.2 espandibile via fino a 1 TB Batteria da 5.000 mAh con ricarica 30W e wireless 15W

con ricarica e Connettività 5G, eSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC

Fotocamera da 50+8 MP f/1.8-2.2 con ultra-grandangolare/macro

f/1.8-2.2 con ultra-grandangolare/macro Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Speaker stereo, ingresso mini-jack, 2 microfoni

Software Android 14

Parliamo infine di prezzi: Moto G (2024) è disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 199,99$, mentre per Moto G Power (2024) sono necessari 299,99$. Non abbiamo ancora informazioni sull’eventuale disponibilità in Italia.

