Samsung Galaxy Book 4 Edge con Snapdragon X Elite: specifiche e prezzi

Fra i primi notebook che monteranno lo Snapdragon X Elite ci sarà il Samsung Galaxy Book 4 Edge. Non c’è ancora niente di ufficiale ma il leak di WinFuture è piuttosto esauriente di informazioni, fra specifiche tecniche e prezzo di vendita previsto per l’Europa. Abbiamo già conosciuto modelli quali Book 4 Pro, Book 4 Pro 360 e Book 4 Ultra, ma questo Book 4 Edge sarà particolarmente interessante proprio perché accompagnerà il lancio di un SoC su cui Qualcomm punta tantissimo.

Samsung Galaxy Book 4 Edge sarà il rivale di Apple MacBook, grazie allo Snapdragon X Elite

Caratteristiche alla mano, Samsung Galaxy Book 4 Edge dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 14″ 2.8K in 16:10 e con refresh rate a 120 Hz. Oltre a 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, la piattaforma hardware sarebbe quella succitata, ovvero lo Snapdragon X Elite: realizzato da TSMC a 4 nm, si configura con una CPU Oryon 12-core a 3,8 GHz capace di toccare i 4,3 GHz in modalità boost, una GPU Adreno 750 e modem 5G.

Sulla base dei benchmark apparsi su GeekBench, il futuro notebook Samsung raggiungerebbe punteggi lato processore fino a 2.785/13.925 punti in single/multi-core, in linea con quelli mostrati da Qualcomm al MWC 2024 di Barcellona: per un rapido confronto, Apple M3 raggiunge una media di 3.000/12.000 punti su GeekBench.

In attesa di conoscere la data ufficiale di presentazione di Samsung Galaxy Book 4 Edge, il debutto dello Snapdragon X Elite è previsto per metà 2024; parlando di costi, si vocifera che il PC di Samsung avrebbe un prezzo di partenza attorno ai 1.700/1.800€.

