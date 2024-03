Il sensore di temperatura e umidità Xiaomi DUKA costa pochissimo: solo 7€!

Da Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding del brand, arrivano solo prodotti utili, economici e di qualità. Il sensore di umidità e temperatura DUKA Atuman TH1 è particolarmente adatto per tenere sotto controllo la qualità dell’aria che respiri e costa pochissimo grazie alla promo con codice sconto targata Banggood!

Occasione top con codice sconto: due sensori di umidità/temperatura Xiaomi DUKA Atuman TH1 in promozione

Facile da posizionare e da utilizzare, il termoigrometro Xiaomi DUKA Atuman TH1 si presenta come una soluzione alla portata di tutti, anche per il prezzo. Il dispositivo è dotato di dimensioni compatte ed è in grado di misurare con precisione umidità e temperatura, in intervalli compressi tra il 10% e il 99% di umidità relativa e i -9,9°C e 60°C. I dati vengono aggiornati ogni 30 secondo, in modo da avere delle misurazioni praticamente in tempo reale. I vari parametri possono essere visualizzati in modo chiaro grazie all’ampio schermo LCD da 2,8″. Il sensore integra anche data e orario.

Il sensore di temperatura e umidità Xiaomi DUKA Atuman TH1 è in offerta con codice sconto su Banggood, nella versione con due unità: due pezzi a soli 14€, quindi 7€ ciascuno e con spedizione gratis. Un prezzo davvero niente male ed un modo economico per tenere sempre sotto controllo le temperature e il livello di umidità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

