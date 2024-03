Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6: un insider svela le colorazioni

Quando si acquista uno smartphone, specialmente nel caso di prodotti costosi come i prossimi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, le colorazioni giocano un ruolo importante. Solitamente chi spende una cifra così importante per il proprio telefono vuole che la sua tinta rispecchi i suoi gusti, pertanto è importante che il produttore lo renda disponibile in delle varianti che siano accattivanti per il pubblico di riferimento.

Ecco quali sarebbero le tinte disponibili per Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6

Got some early insight into Z Fold 6 and Z Flip 6 colors:

– Z Fold 6: Dark Blue, Light Pink and Silver

– Z Flip 6: Light Blue, Light Green, Silver and Yellow — Ross Young (@DSCCRoss) March 7, 2024

Per quanto riguarda i futuri smartphone pieghevoli di Samsung, ci pensa l’insider Ross Young a darci l’indiscrezione su quelle che sarebbero le colorazioni disponibili. Samsung Galaxy Z Fold 6 verrebbe commercializzato nei tre colori Dark Blue, Light Pink e Silver, mentre il flip phone Z Flip 6 in Light Blue, Light Green, Silver e Yellow.

A un primo sguardo, questa scelta sembrerebbe un passo indietro rispetto a quanto visto con gli attuali Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, disponibili rispettivamente in 5 e ben 8 varianti. Tuttavia, è molto probabile che quelli citati da Ross Young siano solamente le tinte disponibili per tutti, escludendo quindi quelli vendute in esclusiva sullo store Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Icy Blue, Phantom Black, Cream Esclusiva Samsung Shop Online: Gray, Blue

Samsung Galaxy Z Flip 5 Mint, Graphite, Lavender, Cream Esclusiva Samsung Shop Online: Gray, Blue, Green, Yellow



Se ancora non le aveste viste, vi ricordiamo che sono trapelate in rete le immagini render ufficiose sia di Samsung Galaxy Z Fold 6 che di Galaxy Z Flip 6.

