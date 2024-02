Questo è Samsung Galaxy Z Flip 6: OnLeaks svela il design

A distanza di pochissimo dalle immagini render di Galaxy Z Fold 6, OnLeaks ritorna con una nuova anticipazione, stavolta dedicata al prossimo pieghevole a conchiglia del colosso tech asiatico. L’insider ha pubblicato i render di Samsung Galaxy Z Flip 6, svelando come dovrebbe cambiare il design del futuro flip phone (in arrivo quest’estate).

OnLeaks mostra il design di Samsung Galaxy Z Flip 6: ecco il prossimo pieghevole a conchiglia

Crediti: OnLeaks x Smartprix

Come avvenuto per il modello Fold, ricordiamo che le immagini di OnLeaks non sono ufficiali: si tratta di render realizzati sulla base dei dettagli raccolti dall’insider ma che dovrebbero rispecchiare con precisione il possibile design definitivo. Samsung Galaxy Z Flip 6 continuerebbe ad offrire un ampio schermo esterno, con un look pressoché identico a quello dell’attuale Galaxy Z Flip 5. Anche gli schermi resterebbero invariati con una soluzione esterna da 3,4″ ed una interna da 6,7″ con refresh rate a 120 Hz, in entrambi i casi Dynamic AMOLED.

Crediti: OnLeaks x Smartprix

Di lato è presente il lettore d’impronte digitali (integrato nel tasto di accensione); inoltre sembra che saranno presenti due microfoni, uno aggiuntivo rispetto a Z Flip 5. Le dimensioni sarebbero di 165 x 71,7 x 7,4 mm con un leggero aumento dello spessore (6,9 mm per l’attuale modello), forse ad indicare una batteria più capiente.

Cosa aspettarsi dal futuro pieghevole flip di Samsung

Crediti: OnLeaks x Smartprix

Proprio come per il fratello maggiore Z Fold ci aspettiamo la presenza dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, ossia una variante potenziata del SoC di casa Qualcomm. Vista la rivoluzione attuata nella politica di aggiornamenti, anche in questo caso è probabile che avremo 7 anni di update (compresivi sia di Android che di patch di sicurezza). Il comparto fotografico resterebbe invariato, con un doppio sensore principale da 12 + 12 MP. Come anticipato dal corpo poco più spesso, quest’anno la batteria dovrebbe passare da 3.700 mAh a 4.000 mAh.

Il lancio di Samsung Galaxy Z Flip 6 è atteso per il mese di luglio, durante il prossimo evento Unpacked (di cui c’è già una possibile data), presumibilmente al prezzo di 999$ per la versione base da 256 GB. Insieme al flip phone ci aspettiamo anche l’uscita di Z Fold 6, di Galaxy Ring e della serie Watch 7. Inoltre, stando ai leak, quest’anno potrebbe esserci una novità, ossia Z Fold 6 in versione Ultra.

