OPPO F25 Pro 5G ufficiale con AMOLED a 120 Hz, IP65 e colori appariscenti

Il nuovo mid-range della serie F è arrivato, come anticipato in precedenza dalla stressa compagnia. OPPO F25 Pro 5G è uno smartphone elegante, dotato di specifiche solide ed un prezzo accessibile, che non rinuncia ad un comparto fotografico in grado di regalare soddisfazioni: ecco tutti i dettagli dell’ultimo modello della gamma.

OPPO F25 Pro 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OPPO

Era nell’aria già con i primi teaser ed ora è ufficiale: OPPO F25 Pro 5G è un rebrand di Reno 11F. Rispetto a quest’ultimo guadagna la colorazione Lava Red, davvero elegantissima; invece la versione Ocean Blue è sicuramente una scelta più fresca e giovanile, in perfetta contrapposizione. Il dispositivo arriva dopo quasi un anno rispetto al debutto di OPPO F25 standard ed introduce varie migliorie. Il display è un’unità AMOLED da 6,7″ con refresh rate a 120 Hz, profondità colore a 10 bit e certificazione HDR10+; il corpo IP65 è resistente a polvere e acqua, ma mantiene uno spessore sottile ed un peso contenuto.

Crediti: OPPO

Il comparto fotografico è affidato ad un sensore principale da 64 MP con un ultra-grandangolare ed un obiettivo macro. Frontalmente, all’interno del punch hole centrale, è presente una selfie camera da 32 MP. Completano il quadro un chipset Dimensity 7050 di MediaTek e 5.000 mAh di batteria (con il supporto alla ricarica da 67W. Il nuovo OPPO F25 Pro 5G ha debuttato in India nelle configurazioni da 8/128 GB e da 8/256 GB, al prezzo di circa 266€ e 288€ al cambio attuale (ossia 23.999/25.999 INR).

OPPO F25 Pro 5G – Scheda tecnica

Dimensioni – 161,1 x 74,7 x 7,54 mm per 177 grammi

Certificazione IP65

Display AMOLED flat a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.100 nit, protezione Panda Glass

flat a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.100 nit, protezione Panda Glass Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU ARM Mali-G68 MC4

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP (f/1.7-2.2-2.4) con sensore OV64B, ultra-wide (112°) e macro

(f/1.7-2.2-2.4) con sensore OV64B, ultra-wide (112°) e macro Selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le