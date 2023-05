OPPO F23 5G ufficiale: un medio gamma equilibrato, elegante e dal prezzo accessibile

Arriva un nuovo medio gamma della casa cinese, un dispositivo elegante e stiloso, caratterizzato da buone caratteristiche ed una cover con doppia texture (ed una brillante colorazione dorata). Stiamo parlando di OPPO F23 5G e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

OPPO F23 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Partiamo con una premessa: OPPO F23 5G non è uno smartphone inedito ma un rebrand del modello A98 5G, lanciato in alcuni mercati a inizio maggio. Di conseguenza abbiamo uno stile identico, così come pure il comparto tecnico. Il “nuovo” arrivato presenta uno schermo LCD da 6,72″ con bordi flat, un pannello con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, 391 PPI ed un vetro protettivo Panda 1681.

Il dispositivo presenta uno spesso di 8,2 mm per un peso di 192 grammi ed offre un lettore d'impronte digitali posizionato di lato (integrato nel tasto di accensione).

Specifiche tecniche e caratteristiche

Similmente a quanto visto con il gemello A98, le specifiche tecniche di OPPO F23 5G si basano sullo Snapdragon 695, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage UFS 2.2. Non manca una batteria capiente, da 5.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 67W.

Il resto del pacchetto offre il Wi-Fi Dual Band, il supporto Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1, una porta Type-C, un ingresso min-jack da 3,5 mm per le cuffie, Android 13 (tramite ColorOS 13) e GPS.

La fotocamera principale è dotata di un sensore da 64 MP supportato da un obiettivo monocromatico da 2 MP ed una lente a microscopio da 2 MP (40X); frontalmente abbiamo una selfie camera da 32 MP, posizionata all'interno di un foro centrale.

OPPO F23 5G – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO F23 5G è ci circa 279€ al cambio attuale, nella sola configurazione da 8/256 GB e nelle colorazioni Bold Gold e Cool Black. Il lancio è avvenuto in India. Lo smartphone dovrebbe arrivare in futuro anche alle nostre latitudini, ma con il nome di OPPO A98 (ricordiamo che si tratta di un rebrand), modello che quasi sicuramente sarà presentato anche in Italia, similmente al precedente A78.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il