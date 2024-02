Gli utenti sono già stufi di Apple Vision Pro: iniziano i primi resi

Sembra che il periodo “luna di miele“, ovvero quello dove tutto sembra nuovo e stupendo, sia già finito per chi ha acquistato un Apple Vision Pro. In queste ore, infatti, i social sono pieni di testimonianze di utenti che hanno deciso di effettuare il reso, per i motivi più disparati. La compagnia di Cupertino garantisce un periodo di 14 giorni per restituire i nuovi acquisti, quindi questa è la settimana in cui probabilmente i resi fioccheranno.

I fan Apple non sono poi così contenti del nuovo Vision Pro

Crediti: Apple

La criticità maggiore riscontrata da chi ha deciso di effettuare il reso è sicuramente la scomodità nell’utilizzare il nuovo Apple Vision Pro. Sono tante le testimonianze, infatti, che citano proprio la pesantezza del visore e l’impossibilità di utilizzarlo per più di 10 minuti a causa della fatica prodotta. In alcuni casi la motivazione riguarda il fastidio prodotto dall’utilizzo della realtà virtuale, il cosiddetto “mal di mare“, ma questo è un problema relativo alla tecnologia e non al prodotto in se per se.

Gli utenti però sembrano essere tutti abbastanza d’accordo su una cosa fondamentale: “Apple Vision Pro è il miglior dispositivo mai prodotto in questo settore“, ma semplicemente non è adatto a tutti e soprattutto ha bisogno ancora di grandi miglioramenti. Le stime di vendita quindi dovranno essere riviste al ribasso? Per il momento la compagnia guidata da Tim Cook non ha fatto ancora proclami in merito, bisognerà quindi aspettare la prossima conferenza con gli azionisti e gli investitori per scoprirlo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le