YouTube Create arriva in 13 nuovi paesi: quando in Italia?

Lo scorso anno YouTube ha lanciato una nuova applicazione interamente dedicata ai Creator per semplificare la creazione di video verticali e gli Shorts. Questo potente strumento, che prende il nome di Create, è stato disponibile fino ad ora ad una ristretta cerchia di tester negli Stati Uniti e in Canada, ma Google ha deciso finalmente di ampliare il supporto regionale ad altri paesi: purtroppo non ci sono buone notizie per l’Italia.

YouTube Create: una potente app Android per creare video verticali

Crediti: YouTube

YouTube Create è una potente app per Android che mette a disposizione tutti gli strumenti necessari ai Creator per realizzare e modificare i video verticali che potranno essere in seguito pubblicati come Shorts. Grazie all’intelligenza artificiale è possibile creare immagini o video di sfondo, aggiungere musica royalty-free ed utilizzare effetti unici per i propri filmati.

L’applicazione da oggi è disponibile in 13 nuovi paesi, tra cui anche Argentina, Australia, Brasile, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Purtroppo, per l’Italia, ci sarà ancora da attendere: per YouTube, infatti, Create è una beta e in quanto tale non è ancora pronta al lancio globale. Tuttavia, è lecito aspettarsi una maggiore espansione già nel corso del 2024.

