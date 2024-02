Amazon limita il modding su Fire TV: bloccata un’importante funzione

Le Amazon Fire TV Stick sono particolarmente apprezzate in tutto il mondo per la loro versatilità e per il loro sistema operativo Android TV che si presta facilmente al modding. Il colosso statunitense, tuttavia, potrebbe aver deciso di dare un taglio netto alla personalizzazione di terze parti bloccando una funzione molto importante non solo per gli utenti, ma anche per gli sviluppatori.

Amazon blocca ADB su Fire TV: addio al modding?

Crediti: AFTVNews

Secondo quanto riportato da AFTVNews, Amazon avrebbe iniziato a bloccare le funzionalità ADB sulle Fire TV Stick, limitando le possibilità di modding nonché lo sviluppo di nuove applicazioni. Il sistema ADB permette di collegarsi ad Android tramite un terminale esterne e di eseguire azioni e comandi che altrimenti non sarebbero disponibili sul dispositivo.

Il blocco sarebbe arrivato con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo di Fire OS 7.6.6.9 e 8.1.0.3, mentre al momento non sono ancora disponibili informazioni riguardanti i dispositivi più vecchi dotati di Fire OS 5. Una volta interpellata, Amazon ha risposto di essere a conoscenza di “un problema di sicurezza che affligge alcune app dopo l’aggiornamento“, ma non è scesa nei dettagli.

Bisognerà capire, quindi, se il cambiamento è intenzionale oppure se si tratta effettivamente di un bug. L’ipotesi più accreditata, tuttavia, è quella di voler bloccare il bypass della homescreen per evitare che gli utenti possano installare UI alternative ed evitare la visualizzazione della pubblicità.

