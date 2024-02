Samsung Unpacked di nuovo a luglio: spunta la data del prossimo evento Galaxy

Il 2024 è cominciato con il solito evento Unpacked di inizio anno, con protagonisti i nuovi top di gamma della serie S. Come da tradizione è previsto anche un altro evento e come di consueto avrà luogo durante l’estate: un leak svela quale dovrebbe essere la data del prossimo Samsung Galaxy Unpacked, ancora una volta previsto per il mese di luglio.

Il prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked dovrebbe avere luogo ancora una volta a luglio: ecco la possibile data

Crediti: Samsung

Dopo aver stuzzicato gli appassionati mostrando il nuovo Galaxy Ring al MWC 2024, il colosso tecnologico asiatico si prepara al debutto della prossima generazione di pieghevoli ed altre novità. Anche a questo giro è impossibile non aspettarsi un evento Unpacked di metà anno ed ora arrivano indiscrezioni che anticipano la data. Lo scorso anno il fatidico giorno è stato il 26 luglio, ma a questo giro la presentazione avverrà prima. Infatti il 26 luglio è la data di apertura delle Olimpiadi di Parigi e vista la risonanza è sicuramente da depennare. Il prossimo Samsung Galaxy Unpacked del 2024 dovrebbe avere luogo nelle prime settimane del mese, secondo i leak mercoledì 10 luglio.

Durante l’evento ci aspettiamo il debutto dei pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, dell’anello smart Galaxy Ring e della gamma Watch 7. Ovviamente al momento è ancora tutto incerto: non si sono dettagli ufficiali da parte di Samsung e quanto visto finora è frutto di leak e voci di corridoio.

