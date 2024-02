Honor conferma: farà concorrenza ai flip phone Samsung

Di tutte le principali compagnie che producono smartphone pieghevoli, Honor è una delle ultime rimaste a non aver ancora fabbricato un modello sotto forma di flip phone. A eccezione di Xiaomi e Motorola, con la prima realizza solo pieghevoli “a libro” e la seconda soltanto flip phone, le varie Samsung, OPPO, vivo, persino l’ex casa madre Huawei ha nel suo catalogo di foldable almeno uno smartphone a conchiglia. Da tempo si vocifera però che l’azienda cinese si stia preparando a fare altrettanto, ipotesi che è stata recentemente confermata dalla stessa dirigenza.

Honor annuncia il lancio del suo primo smartphone pieghevole in veste di flip phone

Crediti: Weibo

In una recente intervista in occasione del MWC 2024 di Barcellona da parte della CNBC, il CEO George Zhao è stato piuttosto chiaro: il flip phone Honor sta arrivando. “Quest’anno ci stiamo preparando per il lancio del flip phone, ora che internamente siamo nella fase finale”, ha affermato il CEO, aggiungendo di essere “molto positivi riguardo ai pieghevoli per il futuro“.

Il primo flip phone targato Honor arriverà così nel 2024, andandosi ad affiancare a un Magic V2, da poco rilanciato in Italia nella costosissima variante RSR Porsche Design. Del prossimo pieghevole Honor non sappiamo praticamente niente, eccezion fatta per questa foto dal vivo, e non dimentichiamoci che è stato paparazzato anche l’inedito Magic V2 Lite.

In un mercato che si sta lentamente riprendendo, continuano a salire le vendite di top di gamma così come il gradimento verso i pieghevoli, motivo per cui Honor è intenzionata ad ampliare la sua presenza nel settore. Il MWC 2024 è stata una conferenza piuttosto ricca di novità per Honor: oltre al succitato pieghevole sono stati lanciati Magic 6 Pro, Pad 9, MagicBook Pro 16 ed è stato annunciato il primo anello smart.

