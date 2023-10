Honor Magic V2 Lite: paparazzato il primo pieghevole low-cost

Aggiornamento 05/10: spunta in rete una prima foto dal vivo del presunto pieghevole Honor, la trovate nell'articolo.

In passato c'erano stati accenni alla sua esistenza, e adesso Honor Magic V2 Lite si sta facendo più concreto con l'aumentare delle indiscrezioni. All'orizzonte si staglia un nuovo smartphone pieghevole, che rispetto al nuovo Magic V2 offrirebbe una scheda tecnica più modesta ma a fronte di un prezzo inferiore.

Tutto quello che sappiamo su Honor Magic V2 Lite, lo smartphone pieghevole economico

Crediti: Teme

La foto trapelata in rete ci mostra quello che sarebbe Honor Magic V2 Lite: nell'immagine vediamo effettivamente un pieghevole apparentemente mai visto prima, con un modulo fotografico simile ma non uguale a Magic V2. Non sappiamo molto in termini di specifiche, se non che dovrebbe essere alimentato dallo Snapdragon 8+ Gen 1 rispetto all'8 Gen 2 di Magic V2.

Mentre Honor Magic V2 è stato lanciato in Cina al prezzo di partenza di 8.999 CNY, circa 1.130€, si vocifera che Magic V2 Lite vanterebbe un prezzo attorno ai 5.000 CNY, circa 629€. Inizialmente si pensava potesse essere un flip phone, considerati i prezzi cinesi di Motorola RAZR 40 Ultra e OPPO Find N2 Flip, anche perché si era vociferato che Honor stesse preparando un pieghevole del genere. Tuttavia, l'immagine non lascia spazio a dubbi.

