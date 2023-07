Honor Magic V2 avrà presto un “fratello”, ma sarà un altro tipo di pieghevole

C'è chi come Motorola punta tutto su di loro, chi come Samsung, Huawei e OPPO ne ha lanciati più d'uno, e chi invece come Honor deve ancora affacciarsi nel mercato degli smartphone pieghevoli sotto forma di flip phone. Finora, infatti, la compagnia cinese si è limitata a lanciare la serie Magic V, dove la “V” sta proprio a indicare il form factor che trasforma uno smartphone in un mini-tablet. Ma sarebbe soltanto questione di tempo prima che ciò avvenga, secondo il leaker Digital Chat Station.

Honor sta preparando il suo debutto nel mondo dei flip phone pieghevoli

Crediti: Honor

Come da egli affermato sul social cinese Weibo, la strategia avviata da OPPO prevedrebbe l'uscita di un inedito flip phone entro la fine del 2023. Sarebbe caratterizzato da un design leggero e da un ampio schermo esterno, anche se per il momento le informazioni sulla scheda tecnica rimangono vaghe. Un rumor del genere era già circolato in passato, quando si parlava del presunto Honor 80 Pocket, ma da allora l'azienda si è focalizzata esclusivamente sui pieghevoli full size.

Fra i brevetti depositati è comparsa anche la denominazione Honor Magic Fold, e ci sono possibilità che possa essere questo il suo nome effettivo. Tuttavia, c'è anche un'altra possibilità da non scartare a priori, cioè che il pieghevole con ampio schermo esterno di Honor possa rivelarsi un'alternativa al controverso Huawei Mate Xs 2.

