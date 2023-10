Samsung Galaxy SmartTag 2 ufficiale in Italia: il localizzatore GPS si rinnova

Nelle scorse ore Samsung è tornata sotto i riflettori per il debutto di un'intera gamma di prodotti Fan Edition: Galaxy S23 FE, i tablet della serie Tab S9 FE e perfino un paio di auricolari true wireless. Tanta roba ma a quanto pare le sorprese non sono ancora finite: a poche da tutti questi prodotti ecco fare capolino un'altra novità. Si tratta di Samsung Galaxy SmartTag 2, ultima incarnazione del localizzatore GPS del brand: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e uscita sul mercato italiano!

Samsung Galaxy SmartTag 2: caratteristiche e prezzo del nuovo localizzatore GPS | Ufficiale in Italia

Crediti: Samsung

Sono passati due anni dal lancio del primo SmartTag, dispositivo che insieme ad Apple AirTag ha contribuito a far salire alle stelle l'interesse degli utenti per questa tipologia di prodotti. Dopo un periodo di magra (anche se si vocifera di soluzioni in arrivo per Xiaomi, OPPO, OnePlus e perfino Google) ecco spuntare il nuovo Samsung Galaxy SmartTag 2, con un design rinnovato e non solo.

La versione più recente del localizzatore GPS di Samsung cambia stile: il predecessore ha le dimensioni di un portachiavi ed una forma squadrata mentre il secondo capitolo è più grande ed è dotato di un foro più ampio (che lo rende sicuramente più versatile negli utilizzi). Tra le nuove funzioni troviamo la cosiddetta Lost Mode: l'utente può inserire le sue informazioni all'interno del tag e se questo viene ritrovato da uno sconosciuto basta scansionarlo tramite NFC per accedere ai contatti del proprietario.

Crediti: Samsung

Similmente alla prima generazione il dispositivo funziona tramite tecnologia BLE e UWB, che permettono una localizzazione precisa. Buona l'autonomia, raddoppiata rispetto al primo capitolo: il dispositivo ha una durata fino a 500 giorni e grazie alla nuova modalità per il risparmio energetico è possibile aumentare l'autonomia fino a 700 giorni. La compagnia asiatica ha pensato anche alla privacy: l'applicazione dedicata, infatti, è in grado di individuare i tag sconosciuti e di segnalarlo all'utente.

Oltre a rinnovare il localizzatore GPS, Samsung ha aggiornato anche l'app SmartThings Find con una nuova aggiornata ed una mappa migliorata. Inoltre l'applicazione consente di individuare con maggiore precisione lo SmartTag 2 utilizzando la fotocamera del telefono e la realtà aumentata.

Crediti: Samsung

Il lancio Global di Samsung Galaxy SmartTag 2 è previsto per l'11 ottobre, ma il nuovo dispositivo è già disponibile all'acquisto in Italia al prezzo di 39,9€. Inoltre, è disponibile la confezione da quattro pezzi (due in Black e due in White) al prezzo di 129,9€.

