OnePlus Pad Go, trapela il prezzo del tablet low-cost

Aggiornamento 05/10: spunta il prezzo del nuovo tablet di OnePlus, lo trovate all'interno dell'articolo.

Lo scorso maggio, OnePlus ha ufficialmente debuttato nel settore dei tablet, e al primo modello se ne sta per aggiungere un altro: OnePlus Pad Go. Sin dai primi rumor, di questo device se n'è parlato come del tablet economico con cui la compagnia vuole arricchire la sua proposta. E dopo i primi teaser adesso abbiamo immagini e specifiche che ci svelano alcune delle sue novità.

OnePlus Pad Go svelato in anteprima: immagini render e specifiche del nuovo tablet

Crediti: OnePlus

OnePlus Pad Go non sarà radicalmente differente dal modello principale: la scocca posteriore mantiene la tipica colorazione verde oliva ma introducendo una doppia texture. La sezione principale della back cover è realizzata in metallo sabbiato, mentre la fascia che racchiude il comparto fotografico ha una finitura più lucida e di tonalità più scura. Inoltre, il tablet ha bordi arrotondati, fattore che potrebbe facilitare l'ergonomia rispetto agli spigoli più vivi del modello precedente.

Crediti: OnePlus

Lo schermo sarebbe un pannello LCD da 11,6″ con risoluzione 2.4K (2.800 x 2.000 pixel) con densità di 296 PPI e rapporto di forma in 7:5, ideale per la produttività. Non mancherebbero refresh rate a 144 Hz e certificazione TÜV Rheinland contro l'affaticamento degli occhi, così come 4 speaker stereo con supporto Dolby Atmos.

Il SoC sarebbe ancora una volta targato MediaTek anziché Qualcomm: si tratta del chipset Helio G99, accompagnato da 8/256 GB di memorie LPDDR4X e UFS 2.2 con espandibilità microSD (potrebbe esserci anche una variante da 128 GB) e connettività 4G. Il tutto sarebbe contenuto in una scocca dal peso di 523 grammi, e per la batteria dovremmo avere un'unità da 8.000 mAh con ricarica tramite USB-C. Il comparto fotografico farebbe affidamento su un sensore da 8 MP, sia davanti che dietro.

Crediti: OnePlus

OnePlus Pad Go sarà basato su OxygenOS 13.2 e Android 13, ma per ora le specifiche trapelate si esauriscono. Per quanto riguarda la data di presentazione, dopo le prime voci di corridoio di recente è arrivata la conferma: il debutto del nuovo Pad Go è fissato per il prossimo 6 ottobre, per un prezzo che in India sarebbe di 17.999 rupie. Considerato che il modello base ha un costo di 37.999 rupie e di 499€ in Italia, è possibile che Pad Go costerà da noi circa 239€.

OnePlus Pad Go effective starting price revealed through Amazon ahead of launch in 🇮🇳 India tomorrow.



The base variant will start at ₹17,999 including bank discount. Free Folio cover on pre-order.



Your thoughts? Competitive?



Open sales start on October 20. #OnePlusPadGo pic.twitter.com/mwOnop89qY — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 5, 2023

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le