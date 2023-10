KuKirin M4 è il monopattino elettrico pieghevole e compatto, agile ed economico

Cerchi un monopattino elettrico per i tuoi spostamenti in città ma non sai quale modello scegliere? Allora opta per la qualità e il risparmio insieme con il modello KuKirin M4 (conosciuto anche come KUGOO Kirin M4): un marchio conosciuto ed affidabile, per un veicolo elettrico proposto ad un prezzo davvero niente male con codice sconto e spedizione EU!

Lo scooter elettrico KUGOO Kirin M4 è in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa: l'occasione arriva da Banggood

Crediti: KUGOO

Il monopattino KUGOO Kirin M4 è una soluzione elettrica dal design pieghevole, votata alla portabilità. Dotato di pneumatici da 10″ ed un motore da 500W, il veicolo è in grado di offrire tre velocità di corsa. Lato autonomia, si parla di circa 45 Km mentre il manubrio ospita un display per visualizzare distanza, velocità, potenza ed altri parametri.

Il monopattino elettrico pieghevole KuKirin M4 (o KUGOO Kirin M4) è disponibile in offerta su Banggood

