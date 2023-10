OPPO A2X e A2M: spuntano in rete due nuovi entry-level

Anche se adesso le attenzioni sono tutte rivolte verso il prossimo pieghevole Find N3, all'orizzonte ci sono anche due nuovi modelli economici: OPPO A2X e A2M. E grazie alle immagini render e alle specifiche tecniche trapelate in rete, sappiamo già cosa dobbiamo aspettarci.

Stanno arrivando i nuovi OPPO A2X e A2M: trapelano specifiche e immagini render

Il look sfoggiato dal duo OPPO A2X e A2M è praticamente identico nonché simile a quello di alcuni modelli di fascia medio/bassa visti negli ultimi tempi; l'unica differenza visibile è nel modulo fotografico, leggermente più ampio su A2X per ospitare un non ben precisato sensore. Le colorazioni disponibili saranno le stesse per entrambi gli smartphone: Nero, Lavanda e Giallo.

Lato specifiche, OPPO A2X e A2M dovrebbero avere dalla loro un modesto schermo LCD da 6,56″ HD+ con il classico notch a goccia tipico dei prodotti più economici sul mercato. La configurazione tecnica dovrebbe basarsi su SoC MediaTek con processore octa-core a 2,2 GHz, tagli di memoria da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di ROM, batteria da 5.000 mAh, software Android 13 e ColorOS 13 e una doppia fotocamera da 13 MP.

Non è ancora chiaro quando e dove verranno commercializzati, ma il prezzo di OPPO A2X e A2M dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.000 CNY, circa 150€.

