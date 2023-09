OnePlus Pad Go arriverà prima del previsto: trapela la data

Aggiornamento 18/09: trapela la data di presentazione del tablet, la trovate all'interno dell'articolo.

Di recente hanno fatto capolino le prime indiscrezioni in merito a OnePlus Pad Go, un nuovo tablet della compagnia asiatica, presumibilmente una soluzione più economica rispetto al primo capitolo. Il debutto del dispositivo non sembra essere poi così lontano dato che la divisione Global del brand ha già cominciato a stuzzicare gli appassionati con i primi teaser ufficiali.

OnePlus Pad Go protagonista dei primi teaser ufficiali: ecco la presunta data

Al momento, i poster rivelano il design posteriore, con OnePlus Pad Go che riprende l'estetica del primo modello ma con una differente scocca dalla doppia finitura. Il tutto è accompagnato dallo slogan “All Play, All Day” che indica la presenza di una batteria capiente e di caratteristiche pensate per l'intrattenimento. Certificato con le sigle OPD2304 e OPD2305 (utili per eventuali benchmark e certificazioni), del tablet conosciamo già alcune specifiche chiave grazie ai vari rumor apparsi in rete.

Stando a precedente indiscrezioni, OnePlus 12 sarà presentato a gennaio 2024 assieme ad altri prodotti, fra cui proprio OnePlus Pad Go. Tuttavia, la divisione indiana della compagnia sembra contraddire questo leak dato che ha iniziato a pubblicare i teaser ufficiali; impossibile che il debutto sia in programma per il nuovo anno, quindi. Ed ecco infatti che nuove voci di corridoio puntano al 6 ottobre come presunta data di presentazione per questo tablet. L'ipotesi è che il primo lancio avvenga in India, mentre a inizio 2024 potrebbe esserci il lancio cinese e/o internazionale.

