Xiaomi Watch 2 Pro: ecco svelati i prezzi in Europa

La data di presentazione ufficiale del nuovo smartwatch della casa cinese è stata svelata ma le novità non finiscono qui. Un nuovo leak anticipa ancora una volta (e con maggiore precisione) il prezzo di Xiaomi Watch 2 Pro, questa volta sia nella versione standard che nella variante dotata di connettività LTE.

Xiaomi Watch 2 Pro: un leak anticipa i prezzi in Europa (versione base e variante LTE)

Crediti: MysteryLupin (X)

Il nuovo indossabile di Xiaomi sarà lanciato insieme alla serie 13T: l'evento è fissato per il 26 settembre e vedrà il debutto degli ultimi top di gamma della compagnia di Lei Jun. Oltre a questi arriverà anche Xiaomi Watch 2 Pro, dispositivo che punta a nuove vette: lo smartwatch dovrebbe offrire, infatti, Wear OS di Google e fare un grande passo in avanti rispetto alla solita MIUI for Watch. Senza contare la presenza dello Snapdragon W5+, insieme a memorie performanti, una batteria capiente e un ampio schermo OLED da 1,43″. Per tutti i leak trapealti finora potete dare un'occhiata a questo articolo.

Le ultimissime indiscrezioni riguardano il prezzo in Europa: stando a quanto trapelato, Xiaomi Watch 2 Pro dovrebbe debuttare a 269,9€. Per la versione con connettività LTE si sale a 329,9€. Inoltre pare che in alcuni mercati il prezzo di partenza sarà di 249,9€ (ma l'insider non specifica quali saranno). Ovviamente è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni; inoltre resta da vedere quali saranno i prezzi per l'Italia.

