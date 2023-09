KUGOO Kirin M4 Pro al miglior prezzo: il monopattino elettrico top a meno di 460€

In questi giorni, come sappiamo, la mobilità green la fa da padrona (grazie all'afa, che ci fa rifuggire i mezzi chiusi). Il monopattino elettrico top di gamma KUGOO Kirin M4 Pro è una soluzione potente ed affidabile, ora in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa gratis su Banggood.

Codice sconto KUGOO Kirin M4 Pro: il monopattino elettrico full optional in offerta su Banggood

Come abbiamo già potuto ammirare nella recensione, il monopattino elettrico KUGOO Kirin M4 Pro è sicuramente un modello di fascia alta, che non ha alcuna rinuncia in quanto a potenza e prestazioni. A partire dal motore brushless da 500 W, la velocità massima da 45 km/h ed una batteria molto capiente da 48 V e 16 Ah. Quanto alla struttura, abbiamo due pneumatici da 10″ per ogni superficie, un telaio in lega di alluminio, una luce anteriore LED, un doppio sistema di freni a disco, un doppio ammortizzatore ed un display per monitorare l'attività del mezzo. Quanto alle funzioni, può muoversi in 3 modalità che si riflettono sulla velocità. Inoltre è pieghevole e si può portare facilmente nonostante il peso di 22.5 kg.

Il monopattino elettrico KUGOO Kirin M4 Pro scende sotto i 460€ con il nuovo codice sconto di Banggood, con l'immancabile spedizione gratis dall'Europa. Imperdibile a questo prezzo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

