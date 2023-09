Oukitel WP27 è il rugged Camouflage dallo stile inconfondibile!

Come gli appassionati di smartphone rugged sanno bene, è difficile che questa tipologia di prodotti di concentri sullo stile, l'eleganza e le dimensioni. Avere uno smartphone robusto significa stringere tra le mani un dispositivo che fa della resistenza un vanto, senza ulteriori fronzoli. Il nuovo Oukitel WP27 cambia le carte in tavola con un look accattivante ed un corpo più maneggevole rispetto a tanti rivali: andiamo a scoprire tutte le novità tra specifiche e prezzo dell'ultimo modello del brand cinese!

Oukitel WP27: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo rugged | Caratteristiche e prezzo

Crediti: Oukitel

Il nuovo Oukitel WP27 è caratterizzato da uno spessore di 15,3 mm ed un peso di 328 grammi: si tratta di grandi numeri, ma più contenuti rispetto a tanti competitor. Infatti quando si parla di rugged phone spesso le dimensioni e il peso non da vero colosso: un fattore necessario vista la presenza degli elementi che ne aumentano la resistenza (e spesso troviamo anche batterie di dimensioni epiche). Oukitel ha deciso di lavorare su questo aspetto, presentando un dispositivo ultra-resistente ma comunque dotato di un corpo più maneggevole ed uno stile unico.

Infatti lo smartphone arriva con uno stile Camouflage davvero appariscente, perfetto per gli utenti in cerca di un telefono diverso dal solito. Se invece preferite qualcosa di più classico è presente la colorazione Blue Camo, molto elegante e più improntata ad un dispositivo professionale. Nonostante lo stile elegante non mancano i soliti dettagli da rugged: presenti all'appello le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H che indicano la massima resistenza ad acqua, polvere, urti, cadute e temperature estreme.

Crediti: Oukitel

Le caratteristiche top continuano anche per il comparto fotografico: Oukitel WP27 monta una Night Vision Camera da 20 MP, perfetta per scattare foto in ambienti non illuminati (grazie al sensore IR è possibile scorgere fino a 20 metri di distanza). Il sensore principale è un'unità da 64 MP, in grado di catturare video in 4K per filmati mozzafiato; non manca un obiettivo macro da 2 MP per scatti ravvicinati. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 16 MP.

Crediti: Oukitel

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il nuovo rugged targato Oukitel è dotato di un chipset Helio G99 di MediaTek, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. È anche possibile espandere le memorie: è presente il supporto a 12 GB aggiuntivi di Virtual RAM e non manca uno slot micro SD, per ampliare lo spazio di archiviazione fino a 2 TB. Non manca una batteria di grandi dimensioni: ben 8.500 mAh, per oltre 1000 ore in standby e fino a 53 ore di chiamate vocali. Infine, lato software troviamo Android 13: grazie all'ultima versione dell'OS, il dispositivo offre un'interfaccia fluida e user friendly.

Nonostante le sue notevoli specifiche, Oukitel WP27 ha un prezzo competitivo di 336,2€, ma attualmente è disponibile in sconto a soli 245,4€ sul sito ufficiale di Oukitel. Tuttavia, una volta effettuata l'iscrizione al sito, è possibile sbloccare uno sconto extra del 15%: in questo modo il nuovo WP27 scenderà al prezzo finale di 215,05€!

Contenuto realizzato in collaborazione con Oukitel.

