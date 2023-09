Xiaomi Band 8 in versione Global debutta su GShopper (a meno di 40€)

L'accessorio più amato dai Mi Fan è pronto per il debutto in versione Global: Xiaomi Band 8 è disponibile in preordine su GShopper e ovviamente non manca un codice sconto dedicato. Insieme alla spedizione gratis contribuisce a rendere l'occasione davvero ghiotta: siete pronti a passare alla nuova generazione dell'iconico fitness tracker?

Xiaomi Band 8 Global in preordine e in offerta lancio su GShopper: risparmia con codice sconto (e ci sono anche i cinturini)

Crediti: Xiaomi

Come abbiamo visto da indizi ed indiscrezioni, il lancio ufficiale di Xiaomi Band 8 in versione Global è dietro l'angolo. L'ultima smartband della casa cinese è disponibile in preordine ed il prezzo è davvero conveniente: solo 36,8€ con il coupon di GShopper “GPPLMIB8“! Inoltre sono presenti anche dei cinturini di ricambio in offerta lampo: abbiamo il modello Fashion (originale) a 27,8€, poi un cinturino magnetico a 9,3€ e infine quello in silicone a 9,3€. Dai un'occhiata al box qui sotto per il codice sconto dedicato a Band 8: se non lo visualizzi correttamente prova a disattivare AdBlock.

Crediti: Xiaomi

La nuova Xiaomi Band 8 è un fitness tracker caratterizzato da uno stile unico, ormai divenuto iconico. Il dispositivo offre un pannello AMOLED da 1,62″ con l'Always-On e – finalmente – il sensore di luce ambientale (per la regolazione della luminosità automatica). Il corpo è dotato di resistenza all'acqua fino a 5 ATM e non mancano tante modalità sportive e la misurazione dei valori SpO2. Se volete saperne di più, eccovi la nostra recensione (della versione cinese).

