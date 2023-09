ENGWE T14: l’eBike futuristica abbatte il muro dei 400€ con Coupon (e spedizione EU)

Quando scegliamo una bici non pensiamo solo al prezzo e alle performance; un occhio all'estetica è sempre presente, perché scegliere un veicolo green è un po' come scegliere un'auto: deve colpire anche visivamente. E una bici elettrica votata allo stile è sicuramente ENGWE T14, che è ora in offerta con codice sconto su Geekbuying con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto ENGWE T14: come risparmiare sulla bici elettrica compatta in offerta

La T14 è un modello che, come anticipato, fa del design un punto di forza. Si struttura, ovviamente in alluminio, con trame poligonali e ben ottimizzate, con tanto di seduta posteriore dove è possibile appoggiare un baule o una qualsiavoglia cesta. Le ruote scelte sono invece pneumatici da 14″ x 2.125″, quindi adatte al manto stradale. La bici è anche pieghevole.

Passando al lato tecnico, abbiamo un motore da 350W, che abbinato ad una buona batteria da 48V/10Ah, permette di avere un'autonomia totale fino a 80 km. Il sistema di freni è di tipo meccanico a disco, mentre per gli ammortizzatori c'è una tripla soluzione. Presente poi un cambio Shimano a 7 velocità, un mini display per monitorare il tragitto, un faro LED anteriore ed un comodo vano per lo smartphone.

La bici elettrica ENGWE T14 scende ad un prezzo super su Geekbuying, grazie al nuovo codice sconto dedicato. Questo senza dimenticare la spedizione dai magazzini europei dello store, che ci permettono di riceverla in breve tempo. Per ottenere il prezzo indicato è necessario pagare con PayPal per ricevere uno extra sconto di 10$ al check-out! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le