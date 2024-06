One UI 7.0 rinviata: priorità a One UI 6.1.1, ma l’avranno in pochi

Le ultime versioni dell’interfaccia Samsung si sono intervallate fra major release e mid release, e anche se la One UI 6.1.1 sarà “mid” la sua importanza sarà tale da far slittare una “major” come la One UI 7.0. L’aggiornamento si intravede all’orizzonte, si susseguono rumor sulle novità che porterà con sé, molte delle quali legate a Galaxy AI e all’intelligenza artificiale, definite così importanti da aver fatto scegliere alla compagnia sud-coreana di rivedere i suoi piani di rilascio.

One UI 6.1.1 sarà un aggiornamento così importante da rimandare quella con One UI 7.0

One UI 7 will not arrive very early, because there are special circumstances this year.

Samsung will first push One UI 6.1.1 to S24 series. One UI 6.1.1 contains many new AI functions, which is not a small upgrade. I got the exact time to start pushing these updates to S24 users… — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 19, 2024

One UI 6.0 e Android 14, One UI 5.0 e Android 13, One UI 4.0 e Android 12 e così via: ogni volta che esce una nuova versione di Android, Samsung rilascia la sua nuova UI, solitamente nell’ultimo trimestre fra ottobre, novembre e dicembre. Ci si aspetterebbe che accada lo stesso con One UI 7.0 e Android 15, ma così non sarebbe, stando alle ultime dichiarazioni di Ice Universe.

Secondo il leaker, ci sarebbero delle “circostanze particolari” che avrebbero convinto l’azienda a posticiparne il roll-out. Fra queste ci sarebbe la succitata One UI 6.1.1: vista la quantità di novità, soprattutto a tema AI, il team di sviluppo preferirebbe concentrarsi sul rilasciarla sul maggior quantitativo di dispositivi compatibili, a partire dalla serie Galaxy S24.

Let me explain the so-called One UI 6.1.1 for Galaxy S24 series. In fact, it is not called One UI 6.1.1. and 6.1.1 This version number is exclusive to folding machines and tablets, but the huge One UI 6.1 update that S24 series will receive in August is the same as 6.1.1, so we… — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 19, 2024

Il debutto della One UI 6.1.1 è previsto per il mese di luglio, quando arriverà per la prima volta assieme a Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, mentre il roll-out per la gamma S24 dovrebbe partire da agosto. Tuttavia, Samsung ci ha abituati al fatto che le versioni “x.1.1” della One UI sono riservate unicamente a pieghevoli e tablet, come accaduto con One UI 3.1.1, 4.1.1 e 5.1.1. Di conseguenza, l’aggiornamento di agosto non sarà siglato 6.1.1 ma sarà comunque molto importante.

