OnePlus 12, 12R e tante novità: ecco la data del mega-evento

A darci il benvenuto nell'anno che verrà non ci sarà soltanto OnePlus 12: secondo gli ultimi leak, durante il primo mese del 2024 si terrà un grosso evento targato OnePlus ricco di novità. Si parlerà non soltanto di smartphone ma anche di tablet e cuffie, andando così a rinnovare buona parte del catalogo dell'azienda: ecco quale sarebbe la data di presentazione.

Ecco cosa presenterà OnePlus all'evento che celebrerà l'inizio del prossimo anno

OnePlus 12

La prima novità è che OnePlus 12 e 12R sarebbero quindi presentati assieme anziché a distanza di mesi come accaduto in passato con 9 e 9R, 10 Pro e 10R e infine 11 e 11R. Entrambi sarebbero dotati di schermi AMOLED da 6,7″ a 120 Hz, (QHD+ su 12, 1.5K su 12R), memorie fino a 16/256 GB, ricarica SuperVOOC a 100W, tripla fotocamera da 50 MP e software OxygenOS 14 e Android 14, cambierebbero altre specifiche fra i due modelli.

OnePlus 12 avrebbe Snapdragon 8 Gen 3, batteria da 5.000 mAh con ricarica wireless a 50W e selfie camera da 32 MP; OnePlus 12R Snapdragon 8 Gen 2, batteria da 5.500 mAh e selfie camera da 16 MP. Nel caso del 12R, poi, ci viene detto che sarebbe un rebrand di OnePlus Ace 3.

Crediti: OnLeaks

Aleggia ancora mistero sulle altre novità dell'evento OnePlus. Uno dei prodotti che verranno presentati sarebbe OnePlus Pad Go, di cui non conosciamo ancora immagini o specifiche ma si vocifera che sarà un tablet economico. Ultime ma non ultime ci sarebbero le OnePlus Buds Pro 3, il nuovo modello di punta per il settore delle cuffie true wireless con cancellazione del rumore. Se ne dovrebbe riparlare ufficialmente durante il mese di gennaio 2024, mese indicato come quello utile.

