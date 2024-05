POCO Pad ufficiale: è il primo tablet del sub-brand Xiaomi

Oggi non è stata soltanto la giornata di presentazione di POCO F6 ed F6 Pro: oltre ai nuovi smartphone di punta, c’è stato spazio anche per POCO Pad. Come suggerito dalle voci di corridoio, il sub-brand di Xiaomi ha inaugurato il suo primo tablet, seguendo le orme di Xiaomi ma soprattutto di Redmi; per l’ennesima volta, infatti, POCO ha deciso di prendere un prodotto già esistente e riproporlo sotto il suo marchio.

POCO presenta il suo primo tablet, POCO Pad, ma in realtà lo conosciamo già

Per chi non lo sapesse, POCO Pad è il rebrand di Redmi Pad Pro, e quindi conosciamo già tutto quello che c’è da sapere. È un tablet che misura 280 x 181,85 x 7,52 mm e ha un peso di 571 grammi, disponibile nelle colorazioni Grey e Blue. Lo schermo è un pannello LCD da 12,1″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) in 16:10 con densità di 243 PPI, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 600 nits con DC Dimming, Dolby Vision e protezione Gorilla Glass 3.

Il SoC sotto al cofano è lo Snapdragon 7s Gen 2 di casa Qualcomm, a 4 nm con CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 1,95 GHz A55) e GPU Adreno 710 a 940 MHz. Ha memorie da 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di ROM UFS 2.2 con espandibilità via microSD fino a 1,5 TB, e ad alimentare il tutto ci pensa una 10.000 mAh con ricarica rapida a 33W.

La scheda tecnica comprende fotocamere da 8 e 8 MP, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0, ingresso mini-jack, software Android 14 con HyperOS e quattro speaker stereo Dolby Atmos. La produttività è favorita da POCO Smart Pen e Pad Keyboard, accessori che permettono di scrivere, disegnare e usare il tablet come fosse un notebook.

POCO Pad è disponibile sul mercato Global al prezzo di listino di 329$ (299$ in early bird), mentre POCO Smart Pen e POCO Pad Keyboard costano 59$ e 79$, ma non arriverà in Italia, dove c’è già Redmi Pad Pro.

