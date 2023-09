Ecco come sarà OnePlus Pad Go, fra immagini e specifiche

Lo scorso maggio, OnePlus ha ufficialmente debuttato nel settore dei tablet, e al primo modello se ne sta per aggiungere un altro: OnePlus Pad Go. Sin dai primi rumor, di questo modello se n'è parlato come del tablet economico con cui la compagnia vuole arricchire la sua proposta. E dopo i primi teaser ufficiali adesso abbiamo immagini e specifiche che ci svelano alcune delle sue novità.

OnePlus Pad Go svelato in anteprima: pubblicate immagini render e specifiche del tablet

Crediti: DigitalTrends

OnePlus Pad Go non sarà radicalmente differente dal modello principale, OnePlus Pad, ma con una differenza: la scocca posteriore mantiene la tipica colorazione verde oliva ma introducendo una doppia texture. La sezione principale della back cover è realizzata in metallo sabbiato, mentre la fascia che racchiude il comparto fotografico ha una finitura più lucida e di tonalità più scura. Inoltre, il tablet ha bordi arrotondati, fattore che potrebbe facilitare l'ergonomia rispetto agli spigoli più vivi del modello precedente.

Lo schermo sarà un pannello LCD da 2.4K (probabilmente 2.400 x 1.600 pixel), leggermente più basso dei 2.8K di OnePlus Pad pur mantenendo un rapporto di forma in 7:5, ideale per la produttività. Non mancherebbero certificazione TÜV Rheinland contro l'affaticamente degli occhi e supporto Dolby Atmos.

OnePlus Pad Go sarà basato su OxygenOS 13 e Android 13, ma per ora le specifiche trapelate si esauriscono, perciò rimane il dubbio su quale sarà il chipset adoperato per alimentarlo. Tuttavia, conosciamo quella che sarebbe la sua data di presentazione.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le