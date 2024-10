Recensione Navee S40: il Cybertruck dei monopattini elettrici

Chiunque segua i nostri canali, saprà che negli ultimi tempi abbiamo imparato ad apprezzare Navee per i suoi monopattini elettrici, che abbiamo testato praticamente tutti. Certo, ormai il brand si è fatta un nome piuttosto importante nel mercato, producendo anche alcuni modelli per Xiaomi, e l’esperienza nel settore si vede tantissimo anche con il nuovo Navee S40.

Un monopattino elettrico completamente legale, che si contraddistingue praticamente da tutti i suoi competitor per una caratteristica unica: il design in stile cyberpunk che, in un certo senso, ricorda il Cybertruck di Tesla, con le sue linee squadrate e la colorazione opaca.

Recensione Navee S40

Videorecensione Navee S40

Design e materiali

Come già detto, il Navee S40 si contraddistingue dagli altri monopattini elettrici per il suo design. L’estetica futuristica ispirata alle linee e ai materiali di Tesla Cybertruck si fanno notare soprattutto grazie alla struttura del prodotto. Il pianale è molto ampio e ha inserti metallici, le ruote da 10” hanno sospensioni ShockMaster ed anche il posizionamento del display è molto particolare.

Insomma è un prodotto con un design “unico” che o lo si odia o lo si ama, ma che sicuramente si fa notare nel calderone infinito dei monopattini elettrici. È un modello pieghevole, ma non di quelli più compatti è grande 1.195 x 610 x 1.280 mm da aperto e 1.195 x 605 x 560 mm da piegato e pesa 22.2 Kg, il che lo rende meno maneggevole degli altri modelli di Navee che abbiamo provato negli ultimi tempi, soprattutto in situazioni in cui lo si dovrebbe mettere in auto oppure trasportare nei mezzi pubblici.

Ma questo ingombro maggiore viene assolutamente ripagato con una grande stabilità e una forte attenzione alla sicurezza: riesce a supportare un peso massimo di 120 Kg, il telaio è in lega d’alluminio, abbastanza rigido e non sbacchetta mai, neppure quando si prendono i fossi, la pedana è molto larga ed integra sia gli indicatori di direzione che uno spazio in cui montare un’eventuale targa. Insomma, è prefettamente pronto per la nuova normativa del codice della strada.

Tutta la progettazione del manubrio è stata studiata per migliorare la comodità d’utilizzo, a partire dal campanello integrato nella manopola del freno a disco, fino al posizionamento dell’acceleratore sul lato destro, che è molto semplice da raggiungere.

Al centro, poi, c’è un grande display LCD sul quale si potranno tenere sotto controllo tutti i parametri del monopattino: è retroilluminato ed è chiaramente visibile anche in condizioni di luce diretta. È un buon display, probabilmente uno dei migliori visti nella fascia di prezzo in cui si inserisce il Navee S40.

Caratteristiche tecniche – Navee S40

Potenza motore : 350 W;

: 350 W; Potenza di picco : 7000 W

: 7000 W Velocità massima : 20 km/h

: 20 km/h Pendenza massima : 18%

: 18% Autonomia massima : 60 Km in modalità standard

: 60 Km in modalità standard Batteria : 48V (10,2 Ah)

: 48V (10,2 Ah) Tempo ricarica : 8 ore

: 8 ore Carico massimo : 120 kg

: 120 kg Pneumatici : 10″ tubeless

: 10″ tubeless Freni : a tambruo + E-ABS

: a tambruo + E-ABS Sospensioni : ShockMaster anteriore e posteriore

: ShockMaster anteriore e posteriore Campanello : meccanico

: meccanico Fanale : LED bianco

: LED bianco Peso : 22,2 kg

: 22,2 kg Altro: frecce, supporto targa, certificazione IPX5, Apple Dov’è

Motore e freni

Ad animare il Navee S40 ci pensa un motore brushless posteriore con una potenza massima di 350w che riesce a raggiungere i 7000w di picco, limitato ad una velocità massima di 20 Km/h (come dice la nuova normativa in Italia). Tutto sommato, la configurazione generale della propulsione è piuttosto bilanciata soprattutto per quanto riguarda l’accelerazione, che è lineare ma decisa, e garantisce una buona gestione anche delle salite: il brand garantisce una gestione ottimale fino al 18%, e personalmente nei miei test non ho avuto alcun problema di sorta.

Così come tutti i modelli top del brand, anche il sistema frenante è di buon livello. Oltre per una buona frenata rigenerativa che è possibile attivare, disattivare e personalizzare tramite l’applicazione, si distingue per un altro particolare: la presenza anteriore di un freno a tamburo e non a disco, è stata ben pensata perché in questo modo si evita il rischio di far bloccare la ruota in una frenata brusca, come potrebbe accadere con un freno a disco.

Anche la coppia viene ben distribuita, in modo che vengano evitate le partenze “brusche” e che sottolinea come il brand, anche con questo Navee S40 abbia voluto puntare sulla sicurezza e la comodità di guida.

Applicazione

Anche il NAVEE S40 viene accompagnato da un’applicazione che bisognerà utilizzare alla prima attivazione, pena l’impossibilità di guidare il monopattino. Il tutto viene gestito dall’app proprietaria, che non solo si connetterà al dispositivo molto velocemente tramite Bluetooth, ma che alla prima attivazione imposterà in maniera automatica tutti i setting necessari per far sì che il monopattino si “adatti” alle normative locali (come ad esempio la velocità massima).

Con l’app, oltre che a vedere tutte le informazioni relative al monopattino, è possibile regolare l’intensità della frenata rigenerativa, attivare il sensore di luminosità per l’accensione automatica del faro ed impostare che la luce di posizione anteriore sia sempre attiva o meno.

Come sempre, poi, l’app può anche essere considerata come una sorta di “chiave” virtuale del dispositivo, e lo potrà bloccare in modo tale che tutti i sistemi siano inutilizzabili fino all’immissione di una password numerica di 6 cifre.

Vale la pena sottolineare una funzionalità molto interessante, che difficilmente si riesce a trovare in altri monopattini elettrici: NAVEE S40 è compatibile con la tecnologia Apple Dov’è. Con questa tecnologia potrete localizzare il monopattino senza la necessità di utilizzare alcun tracker ma, per farlo, sarete “limitati” ai dispositivi Apple e all’applicazione Dov’è, senza passare per quella di NAVEE.

Guidabilità

Una delle cose che più impressionano quando si guida per la prima volta il NAVEE S40 è la solidità che riesce a trasmettere il telaio del monopattino. È un prodotto molto, molto stabile e le sospensioni fanno bene il loro lavoro. Va detto però che le abbiamo trovate leggermente troppo dure, il che rende certamente la guida più precisa, ma le buche, i dossi e le piccole imperfezioni del terreno vengono attutite meno efficacemente rispetto ad un S65C, ad esempio, che ha le sospensioni più morbide.

Data la potenza del motore, poi, bisogna fare attenzione all’accelerazione che potrebbe risultare leggermente brusca soprattutto alle persone meno esperte, ed è così anche per la frenata che è molto efficace ma altrettanto brusca. Insomma, è un monopattino molto potente che coadiuvato dai 700w di picco è tra i prodotti legali più scattanti che abbiamo avuto modo di provare.

Non per niente, il motore che lo anima potrebbe spingersi molto di più: la versione italiana è limitata a 20 Km/h ma, ad esempio, quella venduta negli Stati Uniti arriva fino a poco meno di 40 Km/h. Le modalità di percorrenza sono 3: ci sono due marce che faranno andare il monopattino a 15 Km/h o a 20 Km/h, e poi c’è la modalità walk che si fermerà a 6 Km/h: in questo modo si avrà sempre un aiuto dal motore anche quando si sta spingendo il monopattino.

Ad ogni modo, una volta abituati alla rigidità della struttura e alla natura un po’ “aggressiva” del motore, ci si renderà subito conto che questo NAVEE S40 è un monopattino davvero molto gradevole e divertente da utilizzare sia in città che su altri fondi stradali. Con le dovute precauzioni.

Autonomia della batteria

La batteria lavora a 36v, è 7.65 Ah riesce a garantire al NAVEE S40 una buona autonomia, seppure non la più grande della categoria. Nei nostri test, utilizzando il monopattino nella modalità standard, cioè quella limitata a 15 Km/h, siamo arrivati a percorrere circa 40 Km, che diventano poco meno di 35 Km andando con la modalità sport.

Nella media la ricarica: per riempire la batteria completamente potrebbero volerci circa 8 ore con il caricabatterie che esce in confezione.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo del NAVEE S40 attualmente è 599 euro. Ed è una cifra che, alla fine, mette questo monopattino in competizione sostanzialmente con altri modelli prodotti dalla stessa NAVEE, come l’S60 ad esempio, che ormai ha uno street price che si è assestato a meno di 100 euro in più rispetto a quello dell’S40.

Insomma, il motivo per preferire il NAVEE S40 a tutti gli altri monopattini di pari qualità è il design. Un fattore però da non sottovalutare, che rende questo monopattino uno dei più belli e caratteristici attualmente disponibili nel mercato italiano.



